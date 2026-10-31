La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, contará con un amplio operativo de seguridad que incluirá recorridos en papamóvil, sectores vallados y accesos especiales para los fieles. El Pontífice protagonizará dos encuentros multitudinarios en la Ciudad de Buenos Aires, además de actividades en distintos puntos de la provincia. Desde la Conferencia Episcopal Argentina adelantaron cómo se organizarán los actos y cuáles serán las medidas previstas para garantizar la seguridad.

El obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, Raúl Pizarro, explicó que uno de los momentos más importantes será el lunes 9 de noviembre, cuando León XIV celebre una misa en el Monumento de los Españoles, ubicado en Palermo. La ceremonia comenzará a las 11.30 y se espera una importante convocatoria de fieles.

El Papa recorrerá más de dos kilómetros en papamóvil

Según detalló Pizarro en declaraciones a Radio Mitre, el lunes 9 el Pontífice iniciará su jornada con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, provincia de Buenos Aires.

Posteriormente, regresará a la Ciudad de Buenos Aires en un vehículo cerrado y, al llegar al túnel de avenida del Libertador, cambiará al papamóvil para recorrer poco más de dos kilómetros hasta el escenario de la celebración.

El trayecto se realizará a baja velocidad para que los fieles puedan verlo y saludarlo desde los sectores habilitados.

"La gente va a estar con corralitos. Entonces el Papa va a poder ir pasando más tranquilo y sin apuro para que todos lo vean, todos lo puedan saludar", explicó Pizarro.

La organización dispondrá cuatro accesos principales, con voluntarios encargados de orientar al público. Los asistentes podrán ubicarse a ambos lados de la avenida del Libertador, dentro de los espacios delimitados por vallas.

Al llegar al escenario, León XIV realizará una última vuelta en papamóvil antes de dirigirse a una sacristía instalada detrás de la estructura, donde se preparará para presidir la misa.

Cómo será la vigilia con jóvenes del martes 10 de noviembre

Otro de los encuentros más convocantes se desarrollará el martes 10 de noviembre, cuando el Papa regrese de Córdoba y encabece una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La actividad central comenzará a las 20.15, aunque el predio abrirá desde el mediodía. A partir de las 16 habrá propuestas artísticas para acompañar la espera.

En esta oportunidad, los jóvenes de entre 15 y 35 años que se hayan acreditado previamente tendrán prioridad para ingresar a los sectores más cercanos al escenario.

Pizarro aclaró que la vigilia será abierta a personas de todas las edades, aunque se buscará que los jóvenes acreditados puedan tener un encuentro más próximo con el Pontífice.

También para esta jornada está previsto un recorrido en papamóvil por la avenida del Libertador, con medidas de seguridad similares a las del lunes.

La llegada a Argentina y el encuentro con Javier Milei

León XIV arribará al país el domingo 8 de noviembre, después de completar su visita a Uruguay.

Su primera jornada incluirá una actividad en el Monumento al General San Martín, ubicado en Plaza San Martín, y posteriormente será recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

El encuentro entre ambos tendrá carácter protocolar, debido a que el Papa también es jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano.

Más tarde, el mandatario argentino y el Pontífice pronunciarán discursos en el Palacio Libertad, ante gobernadores, legisladores, intendentes, autoridades nacionales y representantes diplomáticos.

El lunes, además de la misa en Palermo, León XIV mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y participará de reuniones con referentes religiosos.

La jornada también incluirá una celebración de vísperas junto a los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

El operativo de seguridad y los accesos para los fieles

La organización de la visita estará coordinada entre el Gobierno nacional, la Conferencia Episcopal Argentina, la Nunciatura Apostólica y los equipos de seguridad del Vaticano.

El dispositivo contemplará controles de acceso, movilidad, asistencia sanitaria, infraestructura y traslados. Además, se utilizarán dos papamóviles durante las actividades programadas.

Pizarro explicó que los responsables de seguridad tendrán la última palabra respecto de los recorridos y las modalidades de ingreso, por lo que algunos detalles podrían modificarse antes de la llegada del Pontífice.

Para preparar el operativo, la Conferencia Episcopal tomó contacto con organizadores de viajes papales realizados en otros países, con el objetivo de adaptar las experiencias internacionales a las características de Argentina.

Cómo será la visita del Papa a Luján

El miércoles 11 de noviembre, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto antes de trasladarse hacia Luján, donde celebrará una misa en la basílica.

En ese lugar también se implementará un esquema especial de seguridad y circulación.

Según anticipó Pizarro, los asistentes deberán estacionar sus vehículos aproximadamente a cinco kilómetros del santuario y completar el recorrido a pie. Para quienes necesiten asistencia, la organización dispondrá colectivos que facilitarán el traslado.

De esta manera, la llegada del Pontífice movilizará un importante despliegue logístico para recibir a miles de personas durante los cuatro días de actividades. Será la primera visita de un Papa a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país.