El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, afirmó que las autoridades esperan una confirmación oficial sobre la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, y expresó sus deseos de recuperación para el Pontífice, que fue sometido recientemente a una operación por un tumor maligno en el pulmón.

En diálogo con MDZ, el funcionario se refirió a la incertidumbre que rodea la gira sudamericana y sostuvo que la expectativa está puesta en la evolución de la salud del Papa. “Rezamos por su pronta recuperación”, expresó.

La visita de León XIV a la Argentina forma parte de una gira regional que también contempla escalas en Uruguay y Perú. Sin embargo, la intervención quirúrgica y el proceso de recuperación abrieron interrogantes sobre la posibilidad de cumplir con el cronograma previsto.

El Gobierno espera una respuesta del Vaticano

Por el momento, las autoridades nacionales mantienen los preparativos para recibir al Pontífice y aguardan una comunicación oficial de la Santa Sede antes de definir posibles cambios.

Desde el Gobierno señalaron que la organización continúa en marcha, aunque reconocieron que la agenda podría modificarse si la situación médica de León XIV lo requiere. La prioridad, remarcaron, es su salud.

La visita prevista para noviembre genera expectativas tanto por las actividades religiosas programadas como por el operativo logístico y de seguridad que demanda la llegada del jefe de la Iglesia católica.

La salud del Papa, en el centro de la expectativa

León XIV fue intervenido quirúrgicamente en Roma y, según la información difundida tras la operación, el análisis realizado durante el procedimiento confirmó un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

La evolución posoperatoria será determinante para establecer si el Papa podrá afrontar los traslados y las actividades previstos durante la gira. Hasta que el Vaticano comunique una decisión, el viaje permanece sujeto a la evolución de su estado de salud.