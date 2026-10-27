Visita del papa León XIV a la Argentina: qué músicos lo acompañarán

El papa León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre para encabezar importantes celebraciones en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. En esas jornadas se presentarán artistas como Abel Pintos, Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi, Jairo, Valentino Merlo y Jorge Rojas. De acuerdo con la organización oficial, el evento contará además con la participación masiva de más de 600 coristas y 200 músicos.

La amplia propuesta artística buscará reflejar la riquísima diversidad cultural de las provincias, integrando danza, canto y música folclórica con un claro perfil federal. En Claypole, el papa León XIV se reunirá con el personal y los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione junto a Abel Pintos y el Coro Cottolengo Don Orione. Por su parte, la previa y misa en el Monumento de los Españoles de Buenos Aires tendrá las actuaciones de Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei.

Durante el encuentro del mundo del trabajo participará el cantante Agustín Day. Asimismo, la esperada vigilia y misa en FAdeA, en la provincia de Córdoba, reunirá a José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Cor Mariae. Cada uno aportará su estilo musical a esta histórica gira papal.

El posterior encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles estará conducido y animado por Sofi Martínez, Nacho Girón, Banuev, Ensamble de Bailarines, Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi. Para el cierre de la jornada, la gran vigilia y misa en la icónica Basílica Nuestra Señora de Luján contará con la presencia sobre el escenario de Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea, Ballet Sumampa y Luciano Pereyra.

Uno de los convocados más emocionados por el anuncio fue el joven cantante rosarino Valentino Merlo, quien utilizó sus redes sociales personales para compartir su profunda alegría al ser elegido para participar en las actividades. "La verdad es que todavía me cuesta creerlo. Nunca pensé que la música me iba a regalar una oportunidad tan especial como esta", declaró el artista de 17 años ante sus miles de seguidores.

El joven intérprete concluyó su emotivo mensaje agradeciendo la invitación para formar parte de la grilla principal del acontecimiento religioso. "Es un honor enorme para mí y algo que voy a llevar para siempre en mi corazón. Gracias a Dios por darme esta oportunidad", afirmó Valentino Merlo, dejando en evidencia la inmensa expectativa que genera entre los convocados la inminente llegada del papa León XIV al país.