“Se viene el Papa, qué alegría. Y hay mucho trabajo para hacer”, expresó monseñor Jorge Lozano al convocar a los sanjuaninos a sumarse como voluntarios para la visita del Papa León XIV a la Argentina.

A través de sus redes sociales, el arzobispo de San Juan hizo hincapié en la necesidad de contar con más personas para colaborar en los distintos servicios que demandará la llegada del Sumo Pontífice.

“Se abrió ya la inscripción, preinscripción, para quienes quieran sumarse como voluntarios”, explicó Lozano, quien detalló que la convocatoria está dirigida tanto a hombres como a mujeres de entre 18 y 65 años.

“Ya hay cerca de 7.000 que se han anotado”

La convocatoria ya tuvo una importante respuesta. Según contó el arzobispo, cerca de 7.000 personas se preinscribieron durante los primeros días.

Sin embargo, Lozano remarcó que todavía se necesitan más colaboradores y pidió a quienes estén interesados que se sumen.

“Ya hay cerca de 7.000 que se han anotado en estos primeros días”, señaló, antes de explicar cómo pueden participar quienes todavía no hicieron la preinscripción.

El pedido de Lozano a los sanjuaninos

El arzobispo indicó que los interesados deben ingresar a la página de la Conferencia Episcopal Argentina para conocer los requisitos y los datos necesarios para completar el proceso.

“Te invitamos a entrar en la página de la Conferencia Episcopal Argentina y ver qué datos hacen falta. Anotate, colaborá. Necesitamos el apoyo de todos”, expresó Lozano.

La preinscripción está abierta para hombres y mujeres de 18 a 65 años que quieran colaborar en los diferentes servicios vinculados con la organización de la visita papal.

Quienes quieran sumarse pueden completar el formulario online en:

Preinscripción para voluntarios de la Conferencia Episcopal Argentina

El llamado de Lozano apunta así a ampliar los equipos de voluntarios que acompañarán las actividades previstas durante la visita de León XIV al país.