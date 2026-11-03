La llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, genera una gran expectativa entre miles de fieles que se preparan para participar de las celebraciones religiosas. Aunque el plazo para acceder a los sectores preferenciales ya finalizó, la organización confirmó que habrá actividades gratuitas y abiertas al público, sin necesidad de inscripción previa. De esta manera, quienes viajen desde San Juan y otras provincias podrán acompañar al Santo Padre durante su histórica visita.

Las principales celebraciones se desarrollarán en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Si bien se recomienda completar un formulario de asistencia para facilitar la organización y los operativos de seguridad, este trámite no será obligatorio para ingresar a los sectores generales. Tampoco será necesario presentar un código QR para participar desde esos espacios.

Qué actividades del papa León XIV serán de acceso libre

El lunes 9 de noviembre, a las 11.30, León XIV encabezará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo. Los fieles podrán asistir gratuitamente y ubicarse en los sectores destinados al público general.

El martes 10 de noviembre, a las 10, el Pontífice celebrará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba. Esta actividad será una de las principales convocatorias de la visita papal y también contará con espacios de acceso libre, sin inscripción obligatoria.

Ese mismo martes, a las 20.15, se desarrollará una vigilia y encuentro de oración con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires. Aunque los espacios reservados requieren acreditación, quienes no hayan completado el trámite podrán participar desde las áreas generales habilitadas.

Finalmente, el miércoles 11 de noviembre, a las 10, se realizará una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El acceso será gratuito y se espera la llegada de peregrinos de diferentes puntos del país.

Cómo acercarse para ver al Papa sin inscripción

Además de las celebraciones religiosas, los fieles tendrán la posibilidad de observar el paso del papamóvil durante algunos recorridos oficiales.

En Buenos Aires, León XIV recorrerá aproximadamente 2,3 kilómetros por la avenida del Libertador antes de la misa del lunes 9. El público podrá ubicarse en las veredas habilitadas, cuyo acceso peatonal comenzará a las 00 del mismo lunes, a través de arterias laterales como Bullrich y Olleros.

También se prevén espacios perimetrales para acompañar a distancia la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, programada para el lunes 9 a las 9.15.

En Luján, el ingreso de peregrinos estará habilitado desde la tarde del martes 10 de noviembre. Las autoridades dispondrán espacios públicos cercanos a la Basílica y estacionamientos periféricos para facilitar la llegada de los asistentes.

Qué actividades requieren acreditación

Los sectores preferenciales de las misas, destinados a determinados grupos, requieren una acreditación especial. El plazo para solicitar estas ubicaciones finalizó el 28 de octubre, por lo que quienes no hayan completado el trámite deberán dirigirse a las áreas generales.

Por otra parte, el encuentro con sacerdotes, religiosos y agentes pastorales previsto para el martes 10, a las 15.15, en la Catedral de Córdoba, será una actividad con acceso restringido y acreditación previa.

Desde la organización recomiendan consultar las indicaciones oficiales antes de viajar, ya que se implementarán cortes de tránsito, controles de seguridad y accesos diferenciados en los lugares donde se desarrollarán las celebraciones.