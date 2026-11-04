A pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, miles de fieles de distintas provincias ultiman los preparativos para participar de las celebraciones religiosas. En ese contexto, se dieron a conocer las restricciones de seguridad que regirán durante la misa del lunes 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, donde determinados objetos estarán prohibidos y podrían impedir el ingreso de los asistentes.

La ceremonia está prevista para las 11.30 y convocará a peregrinos de distintos puntos del país, incluidos los sanjuaninos que viajarán para acompañar al Santo Padre. Por este motivo, las autoridades establecieron controles en los accesos y una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes.

Qué objetos estarán prohibidos durante la misa del Papa

Entre los principales elementos que no podrán ingresar al predio figuran armas, objetos punzocortantes, envases de vidrio, bebidas alcohólicas, pirotecnia y velas.

Tampoco estarán permitidos los drones, punteros láser, megáfonos, bocinas de aire, equipos de comunicación tipo walkie-talkie ni computadoras.

Las restricciones también alcanzarán a las valijas, bolsos grandes y mochilas que superen los 15 litros de capacidad. Además, estará prohibido llevar carpas, sombrillas, paraguas no plegables, astas rígidas y determinados accesorios fotográficos desmontables.

Por otra parte, no se permitirá el ingreso de bicicletas, monopatines, rollers ni cascos de motocicletas o bicicletas. Las mascotas también estarán restringidas.

Qué se podrá llevar para participar de la celebración

Los asistentes podrán ingresar con bolsos pequeños o mochilas de hasta 15 litros, botellas y recipientes plásticos, alimentos con utensilios descartables, termos y mates.

También estarán permitidos elementos de protección personal, como gorras, protector solar, repelente, abrigos, capas de lluvia y paraguas plegables.

Para quienes necesiten permanecer varias horas en el lugar, se recomienda llevar elementos básicos de higiene, como pañuelos, papel higiénico y toallitas húmedas. Además, se podrán utilizar baterías portátiles para cargar los teléfonos celulares.

Las disposiciones contemplan el ingreso de bastones y muletas, así como imágenes religiosas de la Virgen de hasta 50 centímetros con sus respectivas andas.

Cuáles serán los accesos habilitados

Para organizar la llegada de los peregrinos se establecieron ocho puntos de ingreso:

Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe.

Ortega y Gasset y Luis María Campos.

Olleros y avenida Luis María Campos.

Teodoro García y avenida Luis María Campos.

Virrey Vértiz, entre Concepción Arenal y José Hernández.

Olleros y Valentín Alsina.

Avenida Dorrego y avenida Figueroa Alcorta.

Avenida Figueroa Alcorta y doctor Roberto Levillier.

Se recomienda a los participantes identificar con anticipación el acceso más conveniente y seguir las indicaciones del personal de seguridad durante el ingreso.

A qué hora será la misa del papa León XIV en Buenos Aires

El cronograma comenzará durante la madrugada del lunes 9 de noviembre. A las 00 se habilitarán los accesos al predio y desde las 7.30 se desarrollarán actividades de animación para los peregrinos.

Uno de los momentos más esperados será a las 10, cuando León XIV realice un recorrido en el papamóvil por la avenida Del Libertador, desde Olleros hasta Sarmiento.

La misa central comenzará a las 11.30 y se extenderá hasta aproximadamente las 13. Posteriormente, tendrá lugar la despedida del Santo Padre, seguida de un cierre musical y la desconcentración de los asistentes, prevista para las 13.30.

Ante la importante convocatoria prevista, se aconseja llegar con anticipación, llevar únicamente los elementos necesarios y respetar las indicaciones de seguridad para poder participar de la celebración sin inconvenientes.