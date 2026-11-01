La llegada del papa León XIV a la Argentina provocará importantes modificaciones en la circulación de vehículos y peatones en la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno dispuso un amplio operativo de seguridad que comenzará el miércoles 4 de noviembre y afectará principalmente a los barrios de Palermo y Recoleta, donde se desarrollarán actividades religiosas y se alojará el pontífice. Los residentes y trabajadores deberán acreditar su identidad para ingresar a determinadas zonas.

Las restricciones se implementarán de manera progresiva y contemplarán cortes totales y parciales de calles, controles policiales y modificaciones en los recorridos del transporte público. El dispositivo busca garantizar la seguridad durante la visita, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, cuando miles de fieles podrían acercarse para participar de las celebraciones.

Cuándo comenzarán los cortes de calles en Palermo

En Palermo, las primeras modificaciones se concentrarán en la avenida del Libertador, donde se prepara el escenario para las actividades que encabezará León XIV en el Monumento de los Españoles.

Hasta el 3 de noviembre habrá cortes parciales entre las avenidas Colombia y Sarmiento, con dos carriles habilitados en cada sentido. A partir de la madrugada del miércoles 4, las restricciones se extenderán progresivamente sobre avenida del Libertador, entre Sucre y Ugarteche.

El operativo continuará hasta el lunes 16 de noviembre, aunque las medidas más estrictas se aplicarán durante los días de permanencia del pontífice en el país.

Desde la tarde del sábado 7 hasta la madrugada del miércoles 11, los accesos al sector restringido se concentrarán en las avenidas Santa Fe, Luis María Campos y Las Heras.

Los vecinos deberán presentar el DNI con domicilio actualizado, mientras que aquellos que no puedan acreditar su residencia tendrán que completar una declaración jurada habilitada por el Gobierno porteño.

Los trabajadores y comerciantes también deberán justificar su ingreso. En tanto, los turistas alojados dentro del perímetro tendrán que presentar una reserva de hospedaje.

Recoleta tendrá controles especiales por el alojamiento del Papa

Otro de los sectores con mayores restricciones será Recoleta, donde se encuentra la Nunciatura Apostólica, residencia oficial de la representación del Vaticano en Argentina.

El edificio está ubicado en avenida Alvear 1637 y será el lugar donde León XIV permanecerá alojado durante cuatro noches.

Desde el mediodía del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 de noviembre se establecerá una restricción vehicular total en el perímetro comprendido por avenida Alvear, Cerrito, avenida del Libertador y avenida Callao.

También se aplicarán controles en sectores de las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear.

Los únicos accesos habilitados estarán ubicados en las intersecciones de avenida Alvear con Callao y con Libertad. Allí, efectivos policiales verificarán la documentación de quienes necesiten ingresar.

Qué pasará con los vehículos estacionados

Los vecinos que tengan vehículos estacionados dentro del perímetro restringido de Recoleta deberán retirarlos antes del mediodía del sábado 7 de noviembre.

Las autoridades habilitarán espacios especiales para estacionar sobre avenida Callao, entre Vicente López y avenida del Libertador, y sobre esta última avenida, entre Libertad y Callao, en sentido hacia Retiro.

Los automóviles que permanezcan dentro del área restringida podrán ser trasladados por grúas oficiales hasta el predio de la Facultad de Derecho. El procedimiento no tendrá costo para sus propietarios.

En Palermo también se exigirá retirar los vehículos estacionados sobre determinados tramos de avenida del Libertador y calles transversales antes de la madrugada del 7 de noviembre.

Además, se modificarán recorridos de algunas líneas de colectivos y se reubicarán contenedores de residuos para facilitar el desarrollo del operativo.

Las actividades de León XIV en Buenos Aires

La agenda del pontífice contempla dos importantes celebraciones en el Monumento de los Españoles, ubicado en Palermo.

El lunes 9 de noviembre, después de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, León XIV regresará a la Ciudad de Buenos Aires para presidir una misa multitudinaria.

El obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, Raúl Pizarro, adelantó que el Papa realizará recorridos en el papamóvil por avenida del Libertador para acercarse a los fieles.

La organización establecerá cuatro accesos principales y sectores delimitados mediante vallados para ordenar la circulación del público.

La segunda actividad central será el martes 10 de noviembre, cuando el pontífice regrese de Córdoba para encabezar una vigilia con jóvenes.

La convocatoria comenzará a las 20.15, aunque el predio estará habilitado desde el mediodía y las actividades artísticas se iniciarán a las 16.

Con este despliegue, Buenos Aires se prepara para recibir al máximo representante de la Iglesia católica, en una visita que movilizará a miles de fieles de distintas provincias argentinas.