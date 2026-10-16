A medida que la emoción por el certamen global crece, la fiebre por las mercancías oficiales de los World Skate Games Asunción 2026 se hace sentir tanto en el Parque Olímpico como en el Paseo La Galería.

DIARIO HUARPE visitó los puntos de venta oficiales del evento deportivo -que convocó a varias selecciones internacionales, incluyendo la de Argentina- para conocer de cerca la gran variedad de artículos de recuerdo, la indumentaria exclusiva y los detalles de Rolly, la carismática mascota que ya se ganó el corazón de los fanáticos.

Rolly: mito urbano sobre ruedas

Más allá de las gorras, camisetas y los recuerdos, la gran estrella de la tienda es Rolly, la mascota oficial del mundial de patinaje y deportes extremos (que incluye disciplinas clave como el rink hockey). Lejos de ser un personaje convencional, Rolly encarna una identidad única inspirada en la cultura urbana y la geografía paraguaya:

Origen místico: Nació de la transformación de las leyendas tradicionales de las siete colinas de Asunción, cuya energía mística mutó hacia una fuerza moderna y urbana sobre ruedas al urbanizarse la ciudad.

Diseño y color: Se trata de una criatura peluda de color naranja brillante —con exactamente 2.3 millones de cabellos—, un tono seleccionado en homenaje directo a los icónicos atardeceres de la capital guaraní.

Esencia deportiva: Sin raíces fijas en la tierra y con ruedas en los pies, Rolly simboliza la perseverancia y domina todas las disciplinas del torneo, desde el patinaje artístico y de velocidad hasta el hockey sobre patines.

¿Cuánto cuesta llevarse un recuerdo?

Para los hinchas argentinos y sanjuaninos que acompañan a la Selección y visitan la capital paraguaya, la paridad cambiaria se ubica aproximadamente en $1.000 guaraníes por cada $265 a $270 pesos argentinos (o bien $1 peso argentino equivale a unos 3,76 guaraníes).

La tienda oficial ofrece una amplia gama de productos textiles y coleccionables confeccionados con altos estándares de calidad (incluyendo artículos de la marca Kyrios). A continuación, el detalle de los precios en guaraníes y su conversión estimada a moneda argentina:

Peluches oficiales de Rolly: 130.000 Gs. (aprox. $34.500 ARS)

130.000 Gs. (aprox. $34.500 ARS) Gorra piluso (bucket hat): 120.000 Gs. (aprox. $31.800 ARS)

120.000 Gs. (aprox. $31.800 ARS) Gorras clásicas (negro y naranja): 120.000 Gs. (aprox. $31.800 ARS)

120.000 Gs. (aprox. $31.800 ARS) Gorras negras con bordado especial: 150.000 Gs. (aprox. $39.800 ARS)

150.000 Gs. (aprox. $39.800 ARS) Toallas de cara temáticas: 70.000 Gs. (aprox. $18.500 ARS)

70.000 Gs. (aprox. $18.500 ARS) Lanyards (cintas portacredenciales): 50.000 Gs. (aprox. $13.250 ARS)

50.000 Gs. (aprox. $13.250 ARS) Imanes conmemorativos: 50.000 Gs. (aprox. $13.250 ARS)

50.000 Gs. (aprox. $13.250 ARS) Pines / Botones coleccionables: 50.000 Gs. (aprox. $13.250 ARS)

Con una propuesta que combina identidad cultural, diseño moderno y valores accesibles para los fanáticos viajeros, la tienda oficial se consolida como una parada obligatoria para quienes viven de cerca la gran fiesta del deporte mundial sobre ruedas.

Fotos y videos: Maxi Maldonado.