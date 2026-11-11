“Visitar a los presos es una obra de misericordia": las frases que dejó León XIV en la cárcel de Devoto

El papa León XIV llevó un mensaje de esperanza a la cárcel de Villa Devoto, donde sus palabras estuvieron atravesadas por una idea central: el encierro no tiene por qué representar el final de una historia y puede convertirse en una oportunidad para cambiar. Frente a los internos que participaron del encuentro, el Pontífice reflexionó sobre las dificultades de la vida, las consecuencias de las decisiones personales y la posibilidad de comenzar de nuevo.

Una de las frases más significativas de su discurso sintetizó el sentido de su visita y el mensaje que buscó transmitir: “El ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite”. Con esa reflexión, León XIV planteó que las situaciones de sufrimiento y privación también pueden abrir caminos de aprendizaje, transformación y crecimiento personal.

El Papa retomó los testimonios de Cristian, Maximiliano y Reynaldo, quienes compartieron sus experiencias de adicciones, distanciamiento familiar y acercamiento a la fe durante sus procesos de cambio. A partir de esas historias, expresó su deseo de que el mensaje de los internos pudiera llegar a todos: “Este mensaje que una nueva vida es posible, espero que todos, yo incluso, podamos llevarlo a nuestro corazón. Es la esperanza que necesitamos”.

La posibilidad de reconstruir la vida fue uno de los ejes más reiterados. León XIV sostuvo que el paso por la cárcel puede representar un momento para revisar el propio camino y recuperar los vínculos. En ese sentido, afirmó: “El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad”.

La cárcel como oportunidad de transformación

En su mensaje, el Pontífice no desconoció las dificultades que atraviesan las personas privadas de libertad. Mencionó la imposibilidad de salir, la ausencia de abrazos familiares, las noches sin dormir, la distancia de los seres queridos y las desilusiones que pueden surgir cuando no se encuentra acompañamiento.

Sin embargo, planteó que el encierro también puede ser un espacio de transformación. “La cárcel es también testigo de profundos cambios y conversiones, de crecimiento, de aprendizajes y de adquisición de nuevos oficios y conocimientos”, expresó.

En una de las imágenes más significativas de su discurso, habló de quienes lograron convertir las dificultades en una oportunidad para reconstruirse: personas que “supieron transformar el desierto de la propia existencia en un jardín fecundo”. También señaló que, con la gracia de Dios, es posible pasar “de la oscuridad total a encender pequeñas luces de esperanza”.

La reflexión estuvo acompañada por un llamado a la conversión y la reconciliación. Para León XIV, reconocer los errores y las consecuencias de las propias acciones es parte de un proceso que puede abrir una nueva etapa. En ese marco, advirtió sobre los falsos caminos que ofrecen una sensación de poder, como “la sensación de omnipotencia que provoca la droga”, “el falso poder que viene del dinero fácil”, la violencia contra los más débiles y la impunidad vinculada con la corrupción.

El mensaje a las familias y al personal penitenciario

León XIV también dedicó parte de sus palabras a las familias de los internos. Recordó que Jesucristo se identificó con las personas privadas de libertad y pidió que el tiempo de aislamiento pudiera convertirse en una instancia de crecimiento. “Que este tiempo de soledad, de aislamiento, no sea en vano, sino que se convierta en un tiempo de gracia y de salvación”, manifestó.

Al dirigirse al personal penitenciario, profesionales, voluntarios y agentes de la Pastoral Carcelaria, reconoció la complejidad de la tarea cotidiana y los alentó a no resignarse frente a las dificultades. En ese contexto, recordó que “visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados”.

El Pontífice también planteó la necesidad de mejorar las condiciones de convivencia dentro de las instituciones penitenciarias y de favorecer los procesos de recuperación. Su pedido fue concreto: “Que este ambiente pueda ser más humano, respetuoso y favorezca realmente la recuperación y reinserción de las personas en la comunidad”.

Un llamado a la sociedad

El mensaje de León XIV trascendió los límites del penal y se dirigió también a las autoridades y a la sociedad. El Papa sostuvo que las dificultades humanas deberían impulsar la compasión, la preocupación por los demás y la generosidad, en lugar de profundizar la indiferencia.

Además, puso el foco en la prevención y en la necesidad de acompañar a niños y jóvenes para protegerlos de las redes de criminalidad. “Somos parte de la misma familia humana, favorezcamos lo que contribuye al bien de todos”, expresó.

Antes de finalizar, dejó una advertencia sobre la responsabilidad colectiva frente a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad: “El Señor nos pedirá cuenta de lo que hayamos hecho por cada uno de nuestros hermanos”.

Así, la visita a Devoto quedó marcada por un discurso que combinó espiritualidad, reconocimiento de las dificultades del encierro y un pedido de compromiso social. La frase que atravesó el encuentro fue la misma que surgió de los testimonios de los internos y que el Papa retomó para convertirla en el centro de su mensaje: “Una nueva vida es posible”.