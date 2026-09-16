Esta semana comenzó la segunda etapa de Viticultura 360, una serie de espacios de trabajo participativo impulsados para fortalecer la identidad y el futuro de la actividad vitícola sanjuanina. La propuesta retoma los talleres realizados durante la primera parte del año, en los que los actores del sector confeccionaron distintas matrices FODA.

Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación volvieron a convocar a los integrantes de la actividad para evaluar los resultados obtenidos y avanzar en la definición de acciones. El objetivo de estos encuentros es trabajar sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identificadas previamente.

La agenda de los talleres

El martes comenzó esta nueva tanda con el taller correspondiente al sector de vinos fraccionados. La agenda continuará este miércoles 16 de septiembre con el encuentro destinado al sector de uvas de mesa.

Mañana, jueves 17, será el turno del sector de pasas de uva. En tanto, durante la segunda semana de octubre se desarrollarán los tres talleres restantes: vinos a granel, mosto concentrado y enoturismo.

De esta manera, la propuesta contempla las seis ramas de la actividad vitícola. Cada una tendrá su propio espacio para analizar los resultados del trabajo previo y avanzar en las acciones correspondientes.

Del FODA a una hoja de ruta

Las jornadas forman parte de los talleres de formulación estratégica, donde se evalúan los FODA elaborados por los propios productores y actores de cada sector. A partir de ese análisis se busca definir los planes de acción para las seis ramas de la actividad vitícola.

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria valoraron la posibilidad de compartir estos encuentros con los distintos actores vinculados a la viticultura. El trabajo apunta a diagramar una hoja de ruta colectiva que permita fortalecer la identidad y proyectar el futuro del sector en San Juan.

Así, Viticultura 360 avanza en una nueva instancia de participación y análisis. Los talleres reúnen nuevamente a los protagonistas de cada rama de la actividad para continuar el trabajo iniciado durante la primera parte del año.