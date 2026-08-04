Viva Feria celebrará el Día del Niño con más de 190 emprendedores

En el marco del Mes de las Infancias, el próximo domingo 9 de agosto se realizará la cuarta edición de Viva Feria – Espacio de Emprendedores, una propuesta que combinará emprendedurismo, gastronomía, espectáculos y actividades recreativas para toda la familia. La jornada se desarrollará de 15 a 21 horas en el Complejo El Prado, ubicado sobre Calle 5, antes de Ramón Franco, en el departamento Rawson.

Bajo el lema "Festejamos al niño que fuimos", esta edición buscará invitar a los asistentes a revivir los juegos, los recuerdos y la alegría de la infancia a través de diferentes propuestas pensadas para compartir entre grandes y chicos.

Uno de los principales atractivos será la participación de más de 190 emprendedores y artesanos, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos elaborados de manera local, consolidando a Viva Feria como uno de los espacios de promoción del comercio emprendedor en la provincia.

Gastronomía, juegos y espacios recreativos

Además del paseo de compras, el evento contará con un patio gastronómico, un sector de cafetería y un patio cervecero para quienes deseen disfrutar de distintas opciones culinarias durante la jornada.

Los más pequeños tendrán un sector especialmente destinado a las infancias, con juegos tradicionales, espacios recreativos y diferentes actividades de entretenimiento. También habrá sorteos y propuestas participativas para el público.

Desde la organización destacaron que el objetivo es ofrecer una experiencia que combine recreación, cultura y apoyo a los emprendedores locales, generando un punto de encuentro para las familias sanjuaninas.

Dos escenarios con espectáculos durante toda la tarde

La programación artística se desarrollará de manera simultánea en dos escenarios alternados.

Durante la tarde se presentarán los institutos de danza Ritmo y Pasión, D.A.L.C.A.S. y Danzarte, que ofrecerán distintos cuadros coreográficos.

El cierre musical estará a cargo de las bandas de rock C-K2 y Lipp Suchen, que serán las encargadas de poner el broche final a una jornada con música en vivo y actividades para todas las edades.

Un espacio que sigue creciendo

Con cuatro ediciones realizadas, Viva Feria continúa consolidándose como un evento que promueve el trabajo de emprendedores y artesanos de San Juan, al tiempo que suma propuestas culturales y recreativas para el público.

La organización destacó que cada edición incorpora nuevas actividades y busca convertirse en una alternativa de paseo para toda la familia, especialmente en fechas especiales como el Mes de las Infancias.