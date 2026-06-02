Este domingo 7 de junio, desde las 15 a 21 hs. se realizará la 3ª edición de “Viva Feria”, el Espacio de Emprendedores en el Complejo El Prado (Calle 5, antes de Ramón Franco, Rawson).

El evento reunirá a más de 190 emprendedores y artesanos, con propuestas para toda la familia. Habrá sector matero, patio gastronómico, patio cervecero, sector infantil y sorteos. La programación artística incluirá shows en vivo en dos escenarios diferenciados con actuaciones de las academias folclóricas Agrupación Latidos Cuyanos, Ballet San Juan de la Frontera, Aries Instituto de Danzas y Almas Folklóricas, además del recital de Pablo Agüero y la presentación estelar de La Oveja Negra y los García, en la que presentará un recital con versiones folclóricas junto a artistas invitados como Diego Villegas, Caille, La Quimera, Tayté, Los Hermanos Videla y Jaime Muñoz, todo un combo donde confluirá música y danza durante toda la jornada.

En esta intervención musical, la banda conducida por los hermanos García, adelantará parte de su nuevo material discográfico con versiones de grandes clásicos del folklore cuyano, piezas clásicas como “San Juan por mi Sangre”, “Vallecito”, “La del Jamón”, “Póngalé por las hileras”, “Entre San Juan y Mendoza”, por citar algunas otras.

Luego del gran éxito de “San Juan por mi Sangre”, la banda apuesta a que estas nuevas versiones sigan conquistando al público cuyano y de todo el país. La locución de esta suerte de “peña patria” estará a cargo de Jorge Pascual Recabarren.

Y hay más, si los espectadores asisten vestidos con pilchas gauchas, escarapela, sombrero o boina y motivos con colores celestes y blanco, no pagarán entrada.

Qué mejor manera de vivir este mes patrio (por el 20 de Junio) con lo mejor del arte y de la tradición cultural, con los exponentes locales y lo mejor de la producción independiente sanjuanina.

En detalle

“Viva Feria: 3era. Edición”. Complejo El Prado Rawson, San Juan. Domingo 7 de junio, a las 21 hs. Entrada general: $1.000.

