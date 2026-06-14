Hay argentinos que cruzaron océanos para seguir a la Selección. Otros manejaron cientos de kilómetros. Algunos gastaron fortunas en hoteles. Pero Nicolás parece haber ganado la lotería mundialista sin comprar un solo número. Desde hace tres años vive en Kansas City y, por una de esas casualidades que solo regala el fútbol, su departamento quedó prácticamente frente al hotel elegido por la AFA para alojar a la Selección Argentina durante el Mundial 2026. Tan cerca que, cuando muestra la ubicación, cuesta creerlo. “Estoy cerca”, dice con modestia.

La realidad es que apenas unos pocos metros lo separan del lugar donde descansan Lionel Messi, Lionel Scaloni y el resto de la Scaloneta. La noticia le llegó hace algunas semanas y todavía recuerda la sorpresa cuando descubrió que la Selección sería su vecina.

“No lo podía creer”, cuenta.

Desde entonces, el movimiento en la zona cambió por completo. Fanáticos argentinos comenzaron a llegar desde distintos puntos del país y del mundo, mientras el hotel reforzaba su seguridad y ultimaba detalles para recibir al campeón del mundo.

Nicolás admite que por momentos tuvo ganas de instalarse permanentemente en la vereda.

La ilusión de cruzarse a Messi con banderas en la calle. (Foto DIARIO HUARPE)

“Casi traigo la cama acá afuera”, bromea.

Aunque el acceso al hotel está muy controlado, cada salida o llegada del plantel genera expectativa entre los hinchas que esperan conseguir una foto, un saludo o simplemente ver pasar a sus ídolos.

Una bandera, unos mates y mucha paciencia

Cuando no está trabajando, Nicolás aprovecha cualquier rato libre para acercarse a la zona. La excusa puede ser un mate, una caminata o simplemente probar suerte.

“Cada tanto salen o entran de algún entrenamiento y siempre hay gente esperando”, explica.

La pasión también llegó de la mano de su familia. Su padre viajó especialmente para acompañarlo durante el Mundial y juntos colgaron una enorme bandera argentina frente a su hogar. “Se aprovechó la ubicación”, reconoce entre risas.

El paisaje recuerda a los alrededores de un estadio argentino en la previa de un partido importante, solo que esta vez ocurre en pleno corazón de Estados Unidos.

De estudiante a vecino de Messi

Nicolás llegó a Estados Unidos en 2022 para estudiar. Primero cursó en otra universidad y luego se trasladó a Kansas, ciudad donde finalmente decidió quedarse. Jamás imaginó que unos años después tendría a la Selección Argentina instalada prácticamente en la puerta de su casa.

Ahora planea vivir el Mundial desde una posición privilegiada. Ya tiene asegurada su entrada para el debut argentino frente a Argelia y seguirá el resto de los encuentros junto a otros compatriotas en el Fan Fest y distintos puntos de encuentro de la ciudad.

El precio de un sueño mundialista

Como muchos argentinos, Nicolás también tuvo que hacer números para poder estar presente. Conseguir entradas no fue sencillo y mucho menos económico. La que compró para ver a Argentina le costó alrededor de 800 dólares. “Dolió un poco”, reconoce. Pero rápidamente encuentra una justificación.

“Estoy acá, es un Mundial y Argentina juega en Kansas. No lo pensé mucho. En algún momento volverá la plata”.

Quizás tenga razón, porque algunos sueños no aparecen dos veces.

Y aunque Nicolás todavía espera cruzarse con Messi, ya consiguió algo que millones de hinchas envidiarían: despertar cada mañana sabiendo que la Selección Argentina está literalmente a la vuelta de la esquina.

Por eso, entre mates, banderas y largas horas de espera frente al hotel, en Kansas muchos ya lo bautizaron como el argentino más afortunado del Mundial.