La cuenta regresiva para vivir la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos – Canadá y México 2026 está en proceso. Para ponerse a tono con el clima mundialista, HuarpeTV comenzará a sintonizar con los fans de la selección y del fútbol en general, celebrar la fiesta deportiva más convocante en el planeta.

Pero la fiesta comenzará mucho antes del pitazo inicial. Grupo Huarpe tendrá a dos periodistas en Estados Unidos realizando una cobertura especial del evento deportivo más importante del planeta, llevando a los sanjuaninos todo lo que ocurra dentro y fuera de las canchas.

Desde hoy, la programación de HuarpeTV comenzará a llenarse de juegos, sorteos, premios y propuestas especiales para que los televidentes puedan vivir el Mundial a través de todas las plataformas del grupo.

Uno de los espacios que ya se suma al clima mundialista es el programa Yo Te Invito, donde todos los días se sorteará el esperado “Kit del Hincha”, con premios pensados para disfrutar cada partido de la Selección Argentina como corresponde. Y atención porque este lunes habrá un premio muy especial: se sorteará la primera camiseta oficial de Argentina entre quienes sigan las redes sociales del programa.

Para participar, seguí a Yo Te Invito en Instagram.

