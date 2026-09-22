Viviana Canosa confirmó su romance con un crack de fútbol: "Siete años"

Viviana Canosa volvió a ser el centro de la escena tras hacer una explosiva confesión al aire. La conductora, que atraviesa un gran presente profesional en el streaming de Carnaval, dejó a todos atónitos al revelar que finalmente le dará una oportunidad al amor con una figura destacada del deporte.

A sus 55 años y alejada de las viejas polémicas mediáticas, la periodista confirmó que aceptó salir con un futbolista muy famoso que llevaba siete años intentando conquistarla.

Según relató Canosa entre risas y complicidad, el detonante fue un reciente mensaje del deportista remarcando el tiempo transcurrido desde su último contacto. “Me llamó y me dijo: ‘Pasaron 17 días’. ‘Ay, qué lindo que sos’, le dije”, detalló sobre el intercambio que la llevó a cambiar de opinión.

Los detalles de la cita y una romántica especulación

Fiel a su estilo, la conductora adelantó cuándo se concretará el esperado encuentro y qué expectativas tiene al respecto: El plan: "La semana que viene. Si no es ahora no lo hago más. Igual, como mucho voy a ir a comer y ahí se terminó", afirmó sobre sus intenciones de mantener una salida sutil y tranquila.

¿Boda en puerta?: Aunque prefirió no revelar la identidad del deportista, dio a entender que se trata de una figura de gran proyección internacional: “Si nos casamos con él, va a ser una fiesta tremenda, porque vendría mucha gente de afuera”.

De esta manera, la periodista se dispone a dar el primer paso en una historia que promete dar mucho de qué hablar en los próximos días.