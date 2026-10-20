Viviana Canosa reveló el romance entre una famosa y un poderoso político

Viviana Canosa sorprendió en Carnaval Stream al revelar los detalles con nombre y apellido del romance más explosivo y prohibido entre un alto funcionario del gobierno y una famosa figura. La conductora volvió a sus raíces periodísticas y dio a conocer una historia de amor prohibida en el canal donde encontró refugio tras quedar afuera de la televisión abierta.

"El es casado" arrancó fuerte Canosa para enseguida explicar algo que le puso mucho picante a la información: "Estamos hablando de este gobierno". "El no tiene buena oratoria, y debería tenerla por el cargo que ocupa" castigó Viviana. "Es una pareja pareja" siguió. Después, habló de la otra mitad de la relación. "A ella se la vincula en este último tiempo con otro señor también libertario pero que no forma parte de ese partido" dijo.

"Ella tiene un cargo muy importante, milagrosamente, en este gobierno" siguió. "El es casado, muy conocido. Ella mucho más conocida que él. Había un touch and go, qué voy a tu casa. El tenía las llaves de la casa de ella hace bastante. Por lo menos un año. El con las llaves de la casa de ella. Cuando él asume este cargo muy importante dentro del gobierno le dice a ella: 'ahora voy a levantar un poco más el perfil necesito que nos dejemos de ver por un tiempo para que mi jermu no sospeche, para que no pase nada y qué se yo...'" detalló.

"Entonces ella, que se puso muy mal, lo perseguía, lo llamaba, lo volvió loco. Yo creo que él viaja a Madrid ahora. Ella está muy contenta en su provincia" remarcó Canosa. Una compañera suya le contó que "El es apenitas más grande. Cinco añitos. Tiene 47 y ella 42". La conductora retomó la info: "Es un minón para él, que es tan boludo, digamoslo. Naboletti. El es más boludo que ella, toda la vida".

"El es la voz pero no es Frank Sinatra. Ella hizo una carrera de la mentira en su momento, ahora se reivindicó. Es fácil: arrancó su carrera en el mundo del espectáculo con una mentira. A ella parece que en otro momento le gustaba mucho el chocolate. Dicen que él está muerto con la mina, que tiene la llave de la casa" sentenció Canosa mientras de fondo sonaba un chamamé. "Bueno, si él es casado es un quilombo. Ella muerta con el otro. Muerta con la voz. Pero ahora está medio curtiendo, ahora algo está pasando con Moritán. Algo hay ahí. Recordemos que Virginia Gallardo contó una vez que Milei había sido su profesor de economía. Y tal vez la voz también su profe de economía. A veces las mujeres no buscamos solo tipos lindos y facheros sino una cabeza inteligente. Bueno, este no sé si sería el caso".