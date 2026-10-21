En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el programa Yo Te Invito presentó una historia de lucha, creatividad y superación. En el segmento Yo Emprendo, Viviana Fioramonti contó cómo logró transformar uno de los momentos más difíciles de su vida en el comienzo de un proyecto personal. Tras ser diagnosticada con cáncer de mama en 2015, encontró en las artesanías un refugio emocional que, según sus propias palabras, representó el 80% de su proceso de superación.

Aquella actividad que comenzó como una manera de distraerse de la enfermedad hoy lleva el nombre de Arte Yo Soy, un emprendimiento dedicado a la confección de almohadones materos, organizadores para viajes, estuches para anteojos y originales burletes con forma de perros salchicha, conocidos como "salchipuertas".

Detrás de cada uno de esos productos hay una historia que comenzó hace más de una década. En aquel entonces, Viviana trabajaba como instructora en un gimnasio, pero el diagnóstico de cáncer de mama cambió por completo su rutina. Los tratamientos y las sesiones de quimioterapia la obligaron a interrumpir su actividad laboral durante aproximadamente un año.

Viviana confecciona almohadones materos, organizadores, estuches y originales salchipuertas.

En medio de ese proceso, buscó una ocupación que le permitiera concentrarse en algo distinto a la enfermedad. La respuesta apareció una madrugada, mientras atravesaba una noche de insomnio y miraba un programa de televisión en el que enseñaban a confeccionar alfombras.

Aquella idea marcó sus primeros pasos en el mundo artesanal. Comenzó a coser alfombras, reciclar pantalones de jean y aprovechar retazos de tela. Poco a poco, la actividad se convirtió en un espacio de tranquilidad y creatividad que la acompañó durante el tratamiento. "Me ayudó a sacar todo de mi cabeza en ese momento", recordó Fioramonti.

De enfrentar el cáncer a construir una nueva vida a través del arte

Uno de los momentos más significativos fue cuando Fioramonti contó cunanto habia influido su emprendimiento en el proceso de recuperación. "Y yo digo el 80%. Porque los médicos hacen, pero la cabeza siempre ayuda", respondió Viviana, al destacar la importancia que tuvo el trabajo artesanal en su bienestar emocional.

Aunque atravesó momentos de angustia y tristeza, explicó que nunca quiso trasladar esos sentimientos a sus creaciones. Por el contrario, eligió trabajar con colores y diseños alegres, pensando en los momentos cotidianos que sus productos podían acompañar.

Con el tiempo, las primeras alfombras dieron paso a nuevas propuestas. Los salchipuertas se convirtieron en uno de sus productos más populares en las ferias, mientras que los almohadones materos fueron perfeccionándose hasta convertirse en una de las principales creaciones de Arte Yo Soy.

Con el paso de los años, Viviana logró consolidar Arte Yo Soy y llevar sus creaciones a distintas ferias de emprendedores. Hoy continúa elaborando productos personalizados y ya se prepara para la temporada navideña.

Su experiencia también la llevó a compartir un mensaje de aliento para quienes atraviesan una situación similar. "Busquen en qué poner las manos, a trabajar, eso desconecta la mente", expresó.

Dónde encontrar a Arte Yo Soy

Quienes deseen conocer sus productos o realizar pedidos personalizados pueden comunicarse con Viviana a través de su cuenta de Instagram, @arte.yosoy, o por teléfono al 2645132631.