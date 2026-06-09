Vivió 45 años con una identidad falsa y cayó por un error mínimo

Durante casi medio siglo logró engañar al Estado, a colegas, amigos y hasta a las instituciones encargadas de controlar la identidad de las personas. Lo que parecía una historia digna de una novela terminó convirtiéndose en uno de los casos más sorprendentes de fraude documental de los últimos años.

El protagonista fue un exjuez brasileño que durante 45 años vivió bajo el nombre de Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wickfield, una identidad que no le pertenecía. Con ese nombre estudió Derecho, desarrolló una carrera en el sistema judicial y construyó una reputación profesional sin despertar sospechas significativas.

La farsa comenzó cuando era joven y logró insertarse en distintos ámbitos utilizando documentación falsa. Con el paso del tiempo, la identidad inventada se convirtió en una segunda piel. Su historia estaba tan consolidada que nadie cuestionaba sus antecedentes ni el origen de aquel extravagante nombre de apariencia británica.

Sin embargo, todo cambió por un detalle aparentemente insignificante. A fines de 2024, el hombre inició un trámite para renovar su documento de identidad. Durante el proceso, los sistemas modernos de verificación detectaron una incompatibilidad en las huellas dactilares registradas. Esa diferencia activó las alarmas y desencadenó una investigación que terminó revelando la verdadera identidad del exmagistrado.

Los investigadores descubrieron entonces que la persona detrás de la fachada era en realidad José Eduardo Franco dos Reis. La revelación generó conmoción en Brasil debido a que el acusado había ocupado durante años un cargo de enorme responsabilidad dentro del Poder Judicial.

El caso dejó en evidencia cómo las limitaciones de los sistemas de identificación de décadas anteriores permitieron sostener una mentira durante tanto tiempo. Paradójicamente, fue la modernización tecnológica y una simple verificación biométrica la que terminó derribando una impostura que había sobrevivido durante 45 años. Lo que nadie había detectado en décadas quedó expuesto en apenas unos minutos por un pequeño error imposible de ocultar ante la tecnología actual.