Voge Lorenzo trae a San Juan la odisea de 100.000 kilómetros de Yago

De la mano de Voge Lorenzo, llega a San Juan el hombre que recorrió 100.000 km por América Latina a bordo de una 300 Rally. Se trata de una propuesta de arte, fotografía y experiencia interactiva que resume el viaje de dos años en el que el motociclista argentino Ricardo “Yago” Lorenz completó esta travesía.

Ricardo Lorenz, más conocido como YagoXAmérica, culminó una hazaña sin precedentes al recorrer 100.000 kilómetros en tan solo dos años a bordo de su Voge 300 Rally. Una travesía épica por nueve países de Latinoamérica que puso a prueba la resistencia de la máquina y la determinación del piloto, llegando ahora a San Juan para compartir su increíble historia.

Lo que comenzó como una audaz pregunta —"¿Puede una moto recorrer 100.000 kilómetros en apenas dos años?"— se transformó en una odisea que llevó a Yago a enfrentar los terrenos más desafiantes y las condiciones climáticas más extremas. Desde rutas asfaltadas hasta la intrincada selva amazónica, la Voge 300 Rally, bajo el incansable manejo de Lorenz, acumuló kilómetros y experiencias que redefinen los límites del motociclismo de aventura.

En el marco de la apertura del nuevo concesionario Voge Lorenzo, inaugurado el pasado viernes ante una concurrencia de más de 150 personas, se realizará la muestra "Anatomía de 100.000 km" en San Juan. La cita será en el nuevo local oficial de la marca, ubicado en Rawson Norte 17, esquina Avenida Libertador San Martín, los días 23 y 24 de septiembre. Con entrada libre y gratuita, el público tendrá la oportunidad única de ver de cerca la moto que protagonizó esta proeza: la Voge 300 Rally se exhibirá en el mismo estado en que finalizó su viaje, sin lavar, conservando las marcas y cicatrices que atestiguan cada kilómetro recorrido.

La exposición no solo presenta la motocicleta, sino que también ofrece un recorrido visual y tangible a través de fotografías, objetos y piezas mecánicas que documentan la intensidad del viaje. Un dato impactante: durante los 100.000 kilómetros, la moto requirió únicamente cinco cambios de cubierta, un testimonio de su durabilidad y el meticuloso mantenimiento.

Más allá de la impresionante cifra de kilometraje, la travesía de YagoXAmérica es un experimento viviente que demuestra lo que sucede cuando una máquina es sometida a un uso intensivo y continuo en condiciones excepcionales. Es la historia de una aventura que combina resistencia mecánica, audacia humana y un espíritu inquebrantable.

Datos útiles de la muestra

Fechas: 23 y 24 de septiembre (todo el día).

Ubicación: Concesionario Voge Lorenzo (Rawson Norte 17, esq. Av. Libertador San Martín).

Entrada: Libre y gratuita.

Charla en vivo con Yago Lorenz: De 19:00 a 20:00 hs ambos días, relatará en persona todas las alternativas de su travesía.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el conglomerado líder en la comercialización de vehículos de la región de Cuyo, con casi 30 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad, cuenta con 22 sucursales integradas, más de 600 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, DS, Jeep, RAM, LeapMotor, BAIC, Arcfox, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, Autoferia y Eurorepar. Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa y compromiso con sus clientes.