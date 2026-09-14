La crisis deportiva de Racing sumó un nuevo capítulo después de la derrota por 2-1 frente a Huracán, que dejó a la Academia en el último puesto de la Zona B del Torneo Clausura. En medio de las dudas sobre su continuidad, Juan Pablo Vojvoda fue contundente y aseguró que no piensa renunciar a su cargo como entrenador.

Tras el encuentro disputado en Parque Patricios, el técnico enfrentó una extensa conferencia de prensa en la que reconoció el difícil presente del equipo, pero defendió el compromiso de sus futbolistas y descartó dar un paso al costado.

“Es un momento difícil para el club, para mí y para los jugadores”, sostuvo Vojvoda, quien remarcó que todavía observa a un plantel comprometido y consideró que Racing no está siendo ampliamente superado por sus rivales.

Las consultas sobre su futuro fueron ganando protagonismo hasta provocar una fuerte respuesta del entrenador. “¿Qué quieren? ¿Que abandone a mis jugadores?”, expresó y dejó en claro que, al menos por decisión propia, continuará al frente de la Academia.

Además, reconoció que atraviesa semanas difíciles y que las críticas aumentaron como consecuencia de los malos resultados. Sin embargo, insistió en que abandonar el proceso no coincide con su manera de afrontar el presente.

“No porque no consigo resultados voy a abandonar el proceso”, afirmó el entrenador, quien también asumió su responsabilidad en el rendimiento del equipo y pidió mantenerse unidos para intentar revertir la situación.

Vojvoda también defendió a sus dirigidos y pidió respaldo para el plantel. Racing atraviesa un momento crítico en el Clausura y permanece en el fondo de su grupo, una posición que el propio entrenador reconoció que genera dolor puertas adentro.

“Estamos en una situación extrema”, admitió y señaló que el equipo necesita carácter, fortaleza e inteligencia para afrontar los próximos compromisos. Para el DT, una victoria podría convertirse en el punto de partida para aliviar la presión.

La conferencia terminó con Vojvoda visiblemente molesto ante los cuestionamientos. El entrenador aceptó ser el principal responsable del presente, pero rechazó la idea de que una renuncia sea la solución inmediata.

“Yo no me siento que no sirvo. Siento que no gano partidos y me duele”, lanzó. De esta manera, confirmó su decisión de continuar mientras Racing intenta salir de una crisis que se profundizó con la caída frente a Huracán.