Juan Pablo Vojvoda no habló en conferencia de prensa después de la derrota 3-2 de Racing ante Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina. El entrenador decidió no declarar ante los medios presentes en el Gigante de Arroyito.

Racing ganaba 2-0 hasta los 27 minutos del segundo tiempo, pero terminó perdiendo después de los tres goles de cabeza convertidos por Enner Valencia. La derrota dejó al equipo eliminado de la Copa Argentina y generó dudas sobre la continuidad del entrenador.

Qué pasó con Vojvoda

Después del encuentro, Vojvoda ingresó al vestuario junto al plantel y luego estuvieron presentes el presidente Diego Milito, el director deportivo Sebastián Saja y el secretario general Kevin Feldman. Según TyC Sports, el entrenador no renunció ni recibió una comunicación de que no continuaría en el cargo.

Además, la semana de trabajo ya estaba pautada y Racing tenía previsto regresar a los entrenamientos el martes. Según la información publicada, las partes hablarán durante los próximos días sobre la situación.

El momento de Racing

Vojvoda llegó a Racing en junio en reemplazo de Gustavo Costas y hasta el momento dirigió 13 partidos. Su ciclo registra cuatro victorias, dos empates y siete derrotas, con dos de esos triunfos correspondientes a la Copa Argentina.

En el Torneo Clausura, Racing ocupa el 14° puesto de la Zona B con ocho puntos después de diez jornadas. La Academia atravesaba además una racha de ocho partidos sin ganar en el campeonato antes de la derrota ante Boca.