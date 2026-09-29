Un camión cisterna volcó este lunes 28 de septiembre sobre la Ruta Nacional 141, en el departamento Caucete. El siniestro ocurrió a unos cinco kilómetros del puesto de control y balanza y, pese a la magnitud del accidente y los riesgos asociados a la carga, no se registraron personas heridas ni víctimas fatales. El conductor resultó ileso y solo hubo daños materiales.

El hecho movilizó a personal de la Policía de San Juan y a dotaciones de bomberos, que desplegaron un operativo preventivo para inspeccionar el vehículo y garantizar la seguridad en el sector afectado.

El camión quedó recostado al costado de la ruta

De acuerdo con la información publicada por Tiempo de San Juan, el transporte perdió estabilidad mientras circulaba por la Ruta Nacional 141 y terminó volcado a un costado del camino.

La posición en la que quedó el rodado y las características de la carga motivaron la intervención de los equipos de emergencia. Una de las prioridades fue revisar el estado de la cisterna y comprobar que no se hubieran producido fugas que pudieran representar un peligro para quienes transitaban por la zona.

Operativo de prevención y demoras en el tránsito

Mientras se desarrollaban las tareas de inspección y prevención, las fuerzas de seguridad regularon la circulación de manera asistida en el tramo afectado.

El operativo generó demoras temporales para los conductores que circulaban por la ruta, hasta que se avanzó en el reordenamiento del tránsito y en las tareas vinculadas con la remoción del vehículo.

Investigan las causas del vuelco

Las circunstancias que provocaron el accidente quedaron bajo investigación. Entre las cuestiones que deberán establecerse se encuentran las posibles causas mecánicas o una eventual maniobra que haya provocado la pérdida de estabilidad del transporte.

Por el momento, el dato central del siniestro es que el conductor salió ileso y no hubo que lamentar víctimas, aunque el episodio requirió un despliegue preventivo por los riesgos potenciales asociados al vuelco de un camión cisterna.