Un micro de larga distancia protagonizó un impactante accidente este viernes al volcar y caer desde un puente sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 135, en las inmediaciones de la ciudad bonaerense de Carmen de Areco.

El siniestro ocurrió en la mano que une la provincia de Buenos Aires con la Ciudad de Buenos Aires, a la altura de la estancia La Guardia. Tras el fuerte impacto, se desplegó un importante operativo de emergencia con la participación de Bomberos Voluntarios, personal policial y equipos médicos para asistir a los pasajeros.

Según las primeras informaciones, el colectivo de la empresa Vía Tac transportaba a unas 20 personas, entre adultos y niños. Hasta el momento, las autoridades informaron que no se registraron víctimas fatales, aunque varios pasajeros sufrieron heridas de distinta consideración y algunos debieron ser rescatados del interior del vehículo.

La hipótesis de una fuerte ráfaga de viento

El chofer del micro indicó que el accidente se produjo cuando la unidad comenzaba a subir el puente.

Uno de los pasajeros, identificado como Maximiliano, contó a TN que todo ocurrió en cuestión de segundos.

"Estábamos subiendo al puente. Aparentemente una ráfaga de viento nos hizo volcar. Hay gente que en este momento está siendo atendida", relató.

"Fueron segundos de caos"

El mismo pasajero describió la dramática secuencia vivida dentro del colectivo.

"El micro cayó del puente, desde unos seis u ocho metros", explicó.

También precisó que viajaban alrededor de 20 pasajeros, en su mayoría provenientes de las provincias de Córdoba y San Luis. En su caso, se dirigía desde Laboulaye hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Además, señaló que entre los heridos había un bebé que recibió asistencia médica tras el accidente.

Buscan a uno de los choferes

Uno de los datos que llamó la atención durante las primeras horas posteriores al vuelco fue la desaparición de uno de los conductores.

Según relató el pasajero, en la unidad viajaban dos choferes y uno de ellos habría abierto la puerta lateral y saltado del vehículo antes del impacto.

"Falta uno. Abrió la puerta lateral en marcha y saltó. Ahora no lo encuentran", afirmó.

Y agregó:

"Saltó durante el impacto. Se dio cuenta de que iba a pasar algo y saltó. Fueron segundos de caos. El que manejaba fue el que me contó esto".

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente esa versión ni informaron sobre el paradero del segundo conductor.