Una excursión turística en las Cataratas del Iguazú terminó en tragedia este martes luego de que una embarcación que realizaba un recorrido por el río Iguazú volcó en el sector brasileño del parque. Como consecuencia del accidente, un turista neerlandés de 26 años murió y otras dos personas debieron ser trasladadas a un hospital.

El siniestro ocurrió cerca del mediodía durante un paseo de la empresa Macuco Safari, una de las concesionarias que ofrece recorridos náuticos para acercar a los visitantes a los principales saltos de agua. A bordo viajaban ocho personas: seis turistas oriundos de los Países Bajos y dos integrantes de la tripulación.

Según informaron las autoridades brasileñas, todos los ocupantes fueron rescatados del agua. Sin embargo, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio tras el vuelco y, pese a las maniobras de reanimación realizadas por los equipos de emergencia y al posterior traslado al Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu, los médicos confirmaron su fallecimiento. Otras dos personas permanecen bajo atención médica, mientras que el resto de los pasajeros no requirió internación.

Tras el accidente, la Armada de Brasil, la Policía Civil y la Capitanía Fluvial del Río Paraná iniciaron una investigación para determinar qué provocó el vuelco y establecer si existieron responsabilidades. Paralelamente, el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) informó que la empresa contaba con la documentación exigida para operar y colabora con el esclarecimiento del hecho.

El episodio ocurrió pocos días después de la fuerte crecida del río Iguazú, que obligó al cierre temporal de la pasarela de la Garganta del Diablo del lado argentino por el incremento del caudal. No obstante, las autoridades aclararon que por el momento no existe una confirmación oficial que vincule esa situación con el accidente. Además, la empresa Macuco Safari suspendió preventivamente las excursiones mientras avanza la investigación.