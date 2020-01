Volnovich: "Estamos trabajando para garantizar los remedios gratuitos para todos los jubilados"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, adelantó hoy que desde el organismo están trabajando para “garantizar los remedios gratuitos para todos los jubilados” al mismo tiempo que adelantó que uno de los objetivos es que la restricción patrimonial impuesta por la gestión anterior “va a dejar de ser un obstáculo para recibir un medicamento imprescindible”.



Sobre los medicamentos gratuitos a los jubilados que fueron recortados por el gobierno de Mauricio Macri mediante los requisitos patrimoniales, Volnovich afirmó que están "trabajando bajo la instrucción del presidente Alberto Fernández para garantizar los medicamentos a todos los jubilados que lo necesiten”.



En ese sentido, en declaraciones a radio El Destape, Volnovich aclaró: “Queremos garantizar el acceso a los medicamentos a todos los afiliados al PAMI que lo necesiten, pero que no sea un negocio de los laboratorios sino que estamos avanzando para ver cómo lo instrumentamos con una lógica médica y no presupuestaria como lo hizo la anterior gestión”.



Con respecto a la situación del organismo, la ex diputada nacional consideró que tras la gestión macrista “el PAMI está endeudado por 19.000 millones de pesos y con un déficit 8.600 millones de pesos" y tiene "la recaudación más baja de los últimos 13 años con la inflación más alta de los últimos 28 años, lo que es trágico para nuestro organismo”, resumió.



“A mí me sorprendió la situación del PAMI porque no da nada, subpresta, da muy poco y sin embargo tiene déficit, lo que resulta insólito porque no le dieron nada a la gente y está endeudado por lo que es una ecuación siniestra”, agregó.



Volnovich consideró que durante la gestión de Cambiemos “hubo maltrato, desidia y además han destruido la base recaudatoria del PAMI”.