Una propuesta de voluntariado permite vivir temporalmente en Bariloche sin pagar alojamiento, a cambio de colaborar 25 horas semanales en un hostel de la ciudad. La convocatoria fue publicada en Worldpackers y está dirigida a personas que quieran combinar una experiencia laboral con tiempo libre para recorrer uno de los destinos turísticos más elegidos de la Argentina.

Las tareas se distribuyen en diferentes turnos según las necesidades del establecimiento. Entre las actividades previstas aparecen trabajos en recepción, cocina, limpieza y otras tareas relacionadas con el funcionamiento cotidiano del hostel.

Qué incluye la propuesta

A cambio de las horas de colaboración, los voluntarios reciben alojamiento gratuito en una habitación compartida destinada al equipo y desayuno todos los días.

Además, cuentan con dos días completamente libres por semana, que pueden utilizar para conocer Bariloche y recorrer localidades cercanas. La propuesta también contempla lavandería gratuita, bicicletas y descuentos en bares, bebidas y excursiones de la zona.

Uno de los requisitos es contar con un nivel intermedio de inglés o español. No es necesario tener un dominio avanzado de los idiomas, pero sí conocimientos suficientes para comunicarse con huéspedes de distintos países.

Cuánto dura y hasta cuándo está disponible

La estadía prevista es de entre dos y tres semanas. Según la convocatoria, actualmente hay disponibilidad para septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026, además de enero y febrero de 2027.

La modalidad permite reducir uno de los principales gastos de cualquier viaje: el alojamiento. Sin embargo, quienes sean seleccionados deberán cumplir las 25 horas semanales de colaboración y respetar los horarios acordados con los responsables del hostel.

Cómo postularse

Para participar, hay que ingresar a Worldpackers, crear un perfil y enviar una solicitud a la propuesta. Desde la plataforma también se pueden consultar las condiciones completas del voluntariado y las evaluaciones realizadas por otros viajeros.