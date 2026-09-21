Una propuesta de voluntariado busca personas que quieran pasar una temporada cerca del mar en Brasil a cambio de seis horas de colaboración diaria. La convocatoria, publicada en Worldpackers, ofrece alojamiento, almuerzo gratuito y otros beneficios en un hostel de Cumbuco, una localidad costera ubicada a unos 28 kilómetros de Fortaleza, en el estado de Ceará.

La experiencia contempla 30 horas de trabajo por semana, distribuidas en jornadas de seis horas. Los turnos pueden desarrollarse entre las 7.30 y la medianoche, de acuerdo con las necesidades del establecimiento. A cambio, los voluntarios cuentan con dos días libres cada semana.

Qué tareas deberán realizar

Las actividades son variadas y están vinculadas con el funcionamiento cotidiano del hostel. Entre ellas aparecen tareas domésticas, como hacer camas y mantener ordenados los espacios comunes, además de colaborar en la cocina con la preparación, finalización y servicio de comidas.

También existe la posibilidad de trabajar en recepción, con tareas de check-in, check-out y atención a los huéspedes. La convocatoria contempla además la participación en eventos y la cobertura de turnos nocturnos. El perfil buscado es el de personas comunicativas y proactivas, capaces de adaptarse a diferentes funciones.

Qué incluye la propuesta

Uno de los principales beneficios es una cama en una habitación compartida con otros voluntarios. El intercambio también incluye almuerzo gratuito durante la estadía, acceso a una cocina equipada, internet de alta velocidad y un espacio de trabajo para quienes necesiten realizar actividades de manera remota.

Además, los participantes pueden acceder a descuentos en fiestas, clubes, restaurantes, bares, tragos y excursiones. La propuesta también contempla pases gratuitos para determinados eventos y la posibilidad de obtener un certificado al finalizar la experiencia.

Requisitos y gastos

La convocatoria está abierta a personas de entre 18 y 80 años. Pueden postularse viajeros individuales, parejas o dúos. Entre los requisitos se solicita contar con conocimientos básicos de portugués o inglés.

Los pasajes hasta Brasil, el seguro de viaje, los traslados internos y la visa, si correspondiera según la situación del viajero, no están incluidos y deben ser afrontados por cada participante.

El intercambio está pensado como una alternativa para quienes buscan reducir parte de los gastos de una estadía mientras conocen una zona turística de Ceará. Cumbuco se caracteriza por sus playas, dunas y actividades vinculadas al mar, además de contar con restaurantes, bares y distintos alojamientos