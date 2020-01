Volverán a operar vuelos internacionales regionales en el Aeroparque Jorge Newbery

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), estableció hoy que los vuelos regionales vuelvan a operar en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery desde el 11 de mayo próximo, en una medida que busca fomentar el turismo receptivo.



La decisión fue anunciada esta tarde por los ministros de Transporte, Mario Meoni, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.



La medida generará mejoras tanto para los turistas que lleguen desde esos países, que no tendrán que cambiar de aeropuerto para conectar con el interior, como para los diversos destinos turísticos de la Argentina.



El Gobierno espera que, a partir de mejorar el trato al turismo, se incremente la venta de pasajes y se beneficien, indirectamente, las arcas del Estado.



La resolución de la ANAC permitirá que vuelvan a operar en Aeroparque vuelos desde y hacia Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay.



Lammens sostuvo que la medida “es una gran noticia” para el turismo, que “es el cuarto generador de divisas y es una gran industria que puede ayudar a poner a la Argentina de pie” porque "mejora el trato al turista" y concluyó que "desde todo punto de vista es una medida beneficiosa para nuestro ministerio como también para el resto de los argentinos".



Meoni, por su parte, destacó que la resolución apunta a que la Argentina sea “un país más federal, absolutamente integrado y en el que todos los argentinos puedan desarrollarse” y precisó, ante una consulta de Télam, que los costos serán asumidos por las propias empresas y no por el Estado Nacional.



“Las empresas fueron consultadas y todas ven con muy buenos ojos la posibilidad de operar desde Aeroparque. Ha sido una pérdida importante de pasajeros en muchos casos. No es que fue suplido ese traslado por más pasajeros sino que por el contrario se perdió una importante cantidad de pasajeros. Estimamos que alrededor de 500.000 pasajeros al año van a ser beneficiados por esta medida”, respondió el ministro a esta agencia de noticias.



Consultado por Aerolíneas Argentinas precisó que con la medida será beneficiada porque se "alimentarán de mejor manera" con mayor cantidad de pasajeros para sus vuelos de cabotaje. "Eso es lo que sucedió en buena parte del tiempo en que estuvo habilitado Aeroparque como Aeropuerto Internacional. Y pretendemos que el turismo receptivo haga mejorar la competitividad de Aerolíneas" , agregó.



Fuentes gubernamentales indicaron que los episodios del fin de semana pasado que alteraron el normal funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Ezeiza por las largas demoras en los trámites migratorios, sirvieron como puntapié para iniciar la discusión dentro del Gobierno que derivó luego en esta resolución.



El ministro del Interior y ex vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, Eduardo Wado De Pedro, que tiene bajo su órbita la estructura de Migraciones, y la nueva conducción de Aerolíneas Argentinas coincidieron en la necesidad de este cambio, señaló Meoni.



El ministro Meoni se refirió también a la posibilidad de que haya traslados de los vuelos que operan las empresas conocidas como lowcost desde el Aeropuerto de El Palomar, cuyo futuro está pendiente de resoluciones judiciales.



“Lo que estamos haciendo desde el ministerio es ofrecerle a la Justicia todos los informes necesarios respecto de cuestiones de contaminación tanto ambiental como de ruidos y también de logística sobre ese Aeropuerto. En función de eso se determinará si debe seguir funcionando o no", señaló y aclaró que en la discusión futura serán parte tanto las empresas, como los intendentes y los vecinos.



Ratificó, en ese sentido, que la vocación del presidente Alberto Fernández es respetar la operatoria de las lowcost, porque ya hay empresas "volando con autorizaciones y revertir eso tiene un impacto económico y consecuencias jurídicas que deben ser analizadas".



"Creo además en la competitividad en ese sentido. Por lo tanto, sí vamos a exigir a las lowcost un funcionamiento igualitario con el resto de las compañías aéreas en lo que tiene que ver con normas de seguridad y controles y también el cumplimiento de otras rutas que tienen autorizadas, porque pretendemos que no solamente tengan cobertura hacia las ciudades que son altamente rentables sino que también que cubran otras localidades con las que tal vez haya que mejorar la conectividad. Hoy hay solamente una lowcost volando y nosotros pretendemos que haya alguna más", concluyó.