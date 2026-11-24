El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas fuertes que afectará a gran parte de la provincia de San Juan durante la jornada de este martes 24. Aunque la inestabilidad comenzó a registrarse desde las primeras horas de la mañana, el organismo oficial detalló que las condiciones desmejorarán de manera más marcada con el correr de las horas, acompañadas por vientos del sector sur con ráfagas que alcanzarán los 50 km/h.

De acuerdo con el mapa de advertencias tempranas y los modelos meteorológicos horarios, el mayor desarrollo de las tormentas ocurrirá en una franja acotada entre las 14:00 y las 19:00 hs. En ese momento del día, cuando la temperatura alcance una máxima cercana a los 28°C, se espera la formación de chaparrones aislados, actividad eléctrica frecuente, abundante caída de agua en cortos períodos y la ocasional precipitación de granizo en sectores puntuales.

La advertencia meteorológica comprende principalmente a los departamentos del Gran San Juan, incluyendo Capital, Rawson, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía y Pocito. Asimismo, el alerta abarca a las localidades ubicadas en la zona este y norte del territorio provincial, entre las que se encuentran Albardón, Angaco, San Martín, Caucete, 25 de Mayo, 9 de Julio y Valle Fértil, donde las autoridades recomiendan extremar las precauciones al circular.

Hacia el cierre de la jornada, a partir de las 20:00 hs, las condiciones climáticas comenzarán a mostrar una mejora gradual en toda la región afectada. El avance del viento sudeste ayudará a despejar parcialmente la nubosidad y hará que la probabilidad de nuevas precipitaciones descienda a menos del 10%, dejando un cielo mayormente nublado pero sin fenómenos de riesgo para el resto de la noche y la madrugada del miércoles.