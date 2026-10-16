Volvieron a internar a Antoñito Ventura, el hijo de 12 años de Luis Ventura

Antoñito Ventura, de 12 años, hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, debió ser ingresado nuevamente en un sanatorio tras sufrir una recaída médica. El niño padece una encefalopatía crónica no evolutiva y la noticia generó una fuerte alarma en el ambiente del espectáculo local.

El conductor se enteró del cuadro mientras estaba al aire en televisión y debió ausentarse de inmediato de la conducción de su programa Primicia Ya. Su compañero de ciclo llevó tranquilidad a la audiencia al señalar que el periodista se había retirado para atender un asunto personal familiar no grave.

En el marco de la organización y entrega de los premios Martín Fierro de la Música, el comunicador debió retirarse antes de que terminara la ceremonia para dirigirse al nosocomio. Tras la revisión médica, el padre del pequeño dio detalles en el programa Mediodía Bien Arriba para aclarar cómo se encuentra la criatura.

En sus declaraciones el periodista expresó la frase "Es abrir los ojos y encontrarte con el panorama que te toca" al referirse a la cotidianidad de la enfermedad. Además contó "Yo me fui un poco antes de la finalización de la ceremonia del Martín Fierro de la Música y pasé por el sanatorio. Antoñito estaba durmiendo, él está controlled y si los estudios ahora dan bien, estaría volviendo mañana a la casa".

La evolución del menor de 12 años depende estrictamente de los análisis clínicos que le realizan los médicos. Toda la familia Ventura y Liuzzi se mantiene expectante a la espera del alta definitiva para que pueda regresar a su hogar tras esta recaída.