El sistema de la tarjeta SUBE volvió a presentar fallas este viernes y generó inconvenientes entre miles de pasajeros que intentaron cargar o acreditar saldo. El problema se registra por segundo día consecutivo y afecta distintos canales utilizados habitualmente para realizar las operaciones.

Según informó oficialmente SUBE, las dificultades están vinculadas con fallas en la red de conectividad externas al sistema, por lo que algunas aplicaciones y canales pueden funcionar de manera intermitente.

La interrupción no solo complica la compra de saldo, sino también su acreditación en la tarjeta. Por eso, desde SUBE recomendaron a los usuarios no repetir una operación de carga y volver a intentar acreditarla más tarde, ya que las cargas electrónicas pueden demorar en impactar.

Qué hacer si el saldo no se acredita

Mientras persiste la falla, quienes hayan comprado saldo electrónicamente cuentan con algunas alternativas para intentar acreditarlo.

Una de ellas es la App SUBE, aunque para utilizar esta opción es necesario contar con un teléfono Android 6 o superior que tenga tecnología NFC.

También se puede recurrir al sistema de Carga a Bordo, disponible en las localidades donde funciona SUBE, o a las Terminales Automáticas SUBE.

Sin embargo, algunos pasajeros también reportaron problemas en los validadores de los colectivos, que en determinados casos no procesaban las cargas que estaban pendientes de acreditación.

El problema genera más complicaciones en los trenes

La situación es particularmente compleja para los pasajeros que utilizan el servicio ferroviario en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En los trenes estatales, muchas estaciones de los distintos ramales aceptan únicamente la tarjeta SUBE como medio de pago. En esos casos, quienes no tienen saldo suficiente pueden encontrarse con dificultades para abonar el viaje.

A esto se suma que en algunas estaciones las boleterías permanecen cerradas y no hay máquinas disponibles para realizar recargas, reduciendo las alternativas para los usuarios afectados.

Qué alternativas existen para pagar

Ante las consultas de los usuarios, desde la cuenta oficial de SUBE señalaron que también pueden utilizarse tarjetas de crédito, débito y prepagas Visa y Mastercard asociadas a billeteras virtuales.

La disponibilidad de estas opciones puede variar de acuerdo con el servicio y el medio de transporte utilizado.

El inconveniente ya había comenzado a generar reportes de usuarios durante el miércoles y se mantuvo durante el jueves. Este viernes, SUBE volvió a informar sobre las dificultades y pidió paciencia mientras se trabaja para normalizar el funcionamiento.