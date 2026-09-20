Volvió a San Juan y eligió una montaña para experimentar su primer Zonda

El viento Zonda sorprendió a un influencer estadounidense que regresó a San Juan hace apenas cuatro días y decidió experimentar en primera persona uno de los fenómenos meteorológicos más característicos de la provincia. Brendan, conocido en redes sociales como “Brendan del Mundo”, salió a recorrer una zona de montaña durante el episodio y registró la experiencia para sus seguidores.

El creador de contenido había vuelto recientemente a San Juan y comenzó a compartir en sus redes sociales distintos momentos de su estadía. Esta vez, el protagonista de su recorrido no fue un paisaje, una comida o un atractivo turístico, sino el fuerte viento que caracteriza a la provincia.

Brendan publicó un video en su cuenta de Instagram en el que mostró cómo vivió su primer Zonda. Durante el episodio se trasladó hasta una zona de montaña, donde registró imágenes del paisaje y de las condiciones que generaba el viento. También utilizó un dron para obtener tomas aéreas del lugar.

“Quería vivir mi primer Zonda, muy sanjuanino”, expresó el influencer mientras relataba su experiencia en el video.

Para el estadounidense, el fenómeno representó una experiencia diferente a la que atraviesan habitualmente los sanjuaninos, acostumbrados a las jornadas en las que el Zonda modifica las condiciones meteorológicas y ambientales de la provincia.

A través de las imágenes compartidas en sus redes sociales, Brendan mostró distintos sectores de la montaña durante el episodio y permitió a sus seguidores conocer desde su perspectiva cómo se vive uno de los fenómenos que forman parte de la identidad climática de San Juan.