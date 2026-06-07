La Selección Argentina celebra el regreso de una de sus piezas fundamentales en la defensa. En el marco del amistoso ante Honduras previo al Mundial 2026, Cristian "Cuti" Romero volvió a las canchas tras casi dos meses de inactividad por una lesión en su rodilla derecha.

El fin de la preocupación para Scaloni

El marcador central había encendido las alarmas tras sufrir un esguince en el ligamento lateral de su rodilla derechadurante un partido con el Tottenham en la Premier League. Aquel incidente, producto de un choque con su compañero, el arquero Antonín Kinský, lo obligó a retirarse del campo entre lágrimas y puso en riesgo su participación en la cita mundialista.

Sin embargo, tras formar parte de la lista definitiva de 26 convocados, Romero demostró estar recuperado. Fue el primero de los futbolistas "tocados" en recibir el alta médica, permitiendo que Lionel Scaloni lo probara durante el encuentro ante el seleccionado centroamericano para despejar cualquier duda sobre su estado físico.

Victoria y rodaje mundialista

El regreso del "Cuti" se dio en un partido que la Albiceleste dominó, imponiéndose por 2-0 con goles de Lautaro Martínez, de penal, y Giuliano Simeone. El ingreso del defensor cordobés no solo significó sumar rodaje futbolístico, sino que trajo alivio a un cuerpo técnico que sigue de cerca la evolución de la defensa, considerada actualmente un "dolor de cabeza" debido a otras complicaciones físicas en el plantel.