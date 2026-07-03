Una familia del departamento Rawson sufrió pérdidas totales luego de que un voraz incendio destruyera por completo la vivienda en la que residía. El siniestro ocurrió cerca de las 21 de este jueves en una casa prefabricada ubicada en el Loteo Horizonte Andino y, de acuerdo con las primeras observaciones realizadas en el lugar, el fuego se habría originado por una salamandra que habría transmitido calor a la estructura de madera del inmueble.

Bomberos y la Policía trabajaron en el lugar colaborando con la familia Montaño.

El incendio se desató en una vivienda situada en la Manzana 8 del loteo. Debido a que la construcción era íntegramente de material prefabricado y contaba con una importante cantidad de componentes de madera, las llamas se propagaron con rapidez y alcanzaron cada uno de los ambientes de la casa.

Según las primeras averiguaciones, la vivienda estaba habitada por la familia Montaña, aunque ninguno de sus integrantes se encontraba en el lugar al momento del inicio del fuego. Todos habían salido a realizar compras y, cuando regresaron, encontraron la propiedad envuelta en llamas, sin posibilidades de controlar el avance del incendio.

La familia afectada recibió la contención de familiares y vecinos que se acercaron al lugar.

La casa estaba compuesta por cuatro dormitorios, un comedor, una cocina y un baño. En pocos minutos, el fuego consumió la totalidad de la estructura y también destruyó muebles, electrodomésticos, ropa y demás pertenencias de la familia, por lo que las pérdidas fueron totales.

Al lugar acudió una dotación de Bomberos de la Policía de San Juan, que trabajó intensamente para extinguir el foco ígneo y evitar que las llamas alcanzaran inmuebles cercanos. También intervino personal de la Subcomisaría Ansilta, que colaboró con las tareas de seguridad y ordenamiento en la zona mientras se desarrollaba el operativo.

Una vez controlado el incendio, los propietarios comenzaron a retirar los pocos elementos que lograron salvar del fuego. La familia improvisó una mudanza durante la misma noche ante el temor de que las pertenencias que permanecían en el terreno pudieran ser robadas durante la madrugada.

Las primeras pericias indicaron que el incendio se habría iniciado de manera accidental a raíz del funcionamiento de una salamandra encendida, cuyo calor alcanzó parte de la estructura de madera de la vivienda. No obstante, las actuaciones continuaron para establecer con precisión las causas del siniestro.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, ya que la vivienda se encontraba desocupada cuando comenzó el incendio. Sin embargo, el fuego dejó a la familia Montaña sin su hogar y con la pérdida total de sus bienes materiales.