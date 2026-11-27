La expectativa por conocer al ganador del Sanjuanino Solidario 2026 llegará a su fin este viernes 27 de noviembre, cuando se realice la gala final de la iniciativa de GRUPO HUARPE. En su décima edición, el certamen combinará tres modalidades de votación: la del jurado, la participación online y los votos recogidos durante la Fiesta Nacional del Sol (FNS).

Cada una de estas instancias tendrá una valoración diferente y la suma de los puntos obtenidos determinará quién se consagrará ganador entre los diez finalistas de esta edición.

Cómo se contabilizarán los votos

Voto del jurado: cada voto emitido por los integrantes del jurado tendrá un valor de un punto.

Votación online: los resultados se establecerán de acuerdo con el porcentaje de votos obtenido por cada finalista. El más votado recibirá 10 puntos adicionales, el segundo sumará cinco y el tercero, tres.

Votación en la Fiesta Nacional del Sol: también se establecerá un orden de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos. El finalista más votado recibirá tres puntos adicionales, el segundo, dos y el tercero, uno.

De esta manera, la participación de la comunidad a través de internet y durante la Fiesta Nacional del Sol permitirá a los finalistas sumar hasta 13 puntos adicionales a los que obtengan mediante la votación del jurado.

Una noche para reconocer la solidaridad

La gala final se desarrollará en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, donde se conocerá el resultado de las tres instancias de votación y se reconocerá el trabajo de quienes impulsan proyectos solidarios en distintos puntos de San Juan.

La ceremonia marcará el cierre de una edición especial que celebra diez años del Sanjuanino Solidario, con diez historias finalistas y $10 millones en premios.

Toda la jornada podrá seguirse en vivo a través de HUARPE TV, con una transmisión especial que comenzará a las 19 horas.