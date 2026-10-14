La participación de la sanjuanina Florencia “Bhae” Gutiérrez en Popstars llegó a su fin. La artista quedó eliminada del reality musical en el capítulo 30, luego de una definición mano a mano con Kala Bidner que determinó quién continuaba en competencia rumbo a las semifinales.

La gala reunió a las 16 concursantes que seguían en carrera, quienes debieron presentarse individualmente ante el jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charly García. Después de escuchar las actuaciones, los integrantes del panel comenzaron a anunciar los nombres de las participantes que avanzaban a la siguiente etapa.

Diez aspirantes fueron seleccionadas en una primera instancia. Entre ellas estuvieron Mía Piñeiro, Lourdes Pereyra, Clara Marain, María Adolfina Pérez, Micaela Dobarro, Lola Santillán, Constanza Sapia, Sofía Helmich, Tiffany Arzouyan y Magalí Altamirano.

La tensión se concentró entonces en las seis participantes restantes, entre las que estaban Bhae y Kala Bidner. Finalmente, Nicki Nicole anunció que Kala continuaba en el certamen, lo que dejó a la cantante sanjuanina fuera de la competencia, a las puertas de las semifinales.

La promesa de Bhae tras quedar eliminada

Tras conocer la decisión, Bhae se mostró emocionada y no pudo contener las lágrimas durante la despedida. La joven agradeció al jurado por los consejos y las devoluciones que recibió a lo largo de su paso por el programa, aunque también expresó su enojo por el resultado.

La eliminación no significó una renuncia a su objetivo de construir una carrera musical. Por el contrario, la cantante dejó en claro que continuará trabajando para hacerse un lugar en la industria y compartir su música con el público.

“Me van a cruzar y les juro que voy a llenar estadios”, afirmó al despedirse de Popstars, en una declaración que marcó el cierre de su participación en el reality.

Después de su salida, Bhae también se expresó en redes sociales, donde compartió un momento musical junto a sus amigas y reafirmó su vínculo con la música, una pasión que considera central en su vida.

Aunque no logró alcanzar las semifinales, la artista sanjuanina terminó su recorrido televisivo con un mensaje de continuidad y una promesa ambiciosa para el futuro. Su desafío ahora será transformar la experiencia adquirida en el certamen en nuevas oportunidades para desarrollar su carrera fuera de la competencia.