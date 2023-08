"Voy a pintarme las uñas y noquearlo": la advertencia de Adesanya a Sean Strickland

El actual campeón de Peso Mediano de UFC, Israel Adesanya, no se quedó callado en las últimas horas. El nigeriano, mientras se prepara para regresar a UFC 293 en septiembre, tuvo que escuchar demasiado de su oponente Sean Strickland. Por ese motivo, la guerra de palabras entre ellos continúa. Al comienzo de esta semana, en diálogo con MMA Fighting, "The Last Stylebender" no se guardó nada.

"Es un idiota. No voy a perder contra un idiota. Dice que no va a perder contra un tipo que se masturba con dibujos animados o se pinta las uñas. Bueno, me voy a pintar las uñas para esa pelea y lo voy a noquear con las uñas pintadas. No escucho a la gente que me dice que debería ganar. Así es como. Sólo me escucho a mí y a mi equipo y a este tipo, ya me ha cabreado con su energía", resaló Adesanya al principio.

Después de esas palabras, Israel argumentó: "La forma en que se muestra y la forma en que intenta enfadarme. No me gusta la forma en que se comporta. Incluso sus imágenes de entrenamiento aparecen en mi feed a veces y pienso ¿qué carajo? ¿Quién hace eso? Es un héroe del gimnasio. Es simplemente un idiota y no es el tipo de persona con el que me asocio y además es un fugazi. La forma en que normalmente está detrás del escenario no es la misma cuando hay multitud allí".

Más palabras de Adesanya

"Cuando hay multitud, se pone el personaje de payaso y trata de entretener a la gente, lo que les encanta y es genial, pero él no es el mismo. Incluso puse un pequeño recibo, solo uno de ellos, en un clip que hice corriendo hacia él detrás del escenario. Si quieres tener esta energía en la conferencia de prensa, podrías haber tenido esta energía detrás del escenario cuando te golpeé en el trasero", expuso el campeón de los Peso Mediano de UFC.

Para culminar, Israel Adesanya sostuvo: "Es un tipo falso. Voy a pintarme las uñas y noquearlo. Esa visión me levanta. Eso es lo que me motiva porque he tenido esa visión de que me pintaran las uñas, noqueándolo y simplemente mostrándole las uñas a la cámara como si mira, con mis puntas heladas, le noqueé el culo. Esa visión ahí mismo, para hacerla realidad, he hecho todo lo que está en mi poder para asegurarme de noquear a este tipo".