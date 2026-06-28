El equipo de Cabo Verde ya comienza a proyectar lo que podría ser uno de los cruces más llamativos de los dieciseisavos de final: el duelo con Argentina.

El conjunto africano logró avanzar en una zona exigente, compartida con potencias como España, Uruguay y Arabia Saudita, y gran parte de su histórica clasificación tiene nombre propio: Vozinha. El arquero de 40 años se convirtió en figura durante la fase de grupos y en uno de los protagonistas inesperados del Mundial.

Su actuación más destacada llegó en el debut, cuando fue clave para sostener el empate sin goles ante España con una serie de atajadas que dieron la vuelta al mundo. Desde entonces, su popularidad creció de manera exponencial, alcanzando millones de seguidores en redes sociales, en contraste con la realidad de su país, que cuenta con poco más de 500 mil habitantes.

Pero más allá de su presente deportivo, lo que sorprendió en las últimas horas fue una declaración previa al Mundial que hoy toma otro significado. Antes del inicio del torneo, Vozinha había manifestado su ilusión de enfrentar a la Selección Argentina y, en especial, a Lionel Messi.

“Si es Argentina será muy bueno porque Messi, para mí, es el mejor jugador de todos los tiempos”, había expresado el arquero caboverdiano, dejando en claro su admiración por el capitán argentino.

En aquella entrevista, incluso fue más allá y dejó en evidencia su sueño de medirse con el astro rosarino: “Me gustaría mucho jugar contra Lionel Messi, quién sabe, tal vez incluso conseguir su camiseta”, agregó con entusiasmo.

Como si fuera una premonición, Vozinha también imaginó un escenario aún más desafiante: un triunfo de Cabo Verde con penal atajado incluido. “Eso ya sería demasiado, pero sería realmente un sueño lograr esa hazaña”, había reconocido sin imaginar que su selección terminaría siendo una de las sorpresas del certamen.

El vínculo del arquero con Argentina no termina allí. Su padre intentó inscribirlo con el nombre de Valdano, en homenaje al exdelantero de la Albiceleste campeón del mundo en 1986, aunque las autoridades de su país no lo permitieron. Finalmente fue anotado como Josimar, en referencia al lateral brasileño del Botafogo.

Además, su nacimiento ocurrió el 3 de junio de 1986, apenas un día después del doblete de Diego Maradona ante Corea del Sur en el Mundial de México.

Hoy, décadas después, Vozinha vuelve a estar en el centro de la escena mundialista, con la posibilidad de enfrentar a Argentina y cumplir aquel sueño que, según sus propias palabras, comenzó mucho antes de que la pelota empezara a rodar.