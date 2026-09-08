Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, fue nominado al Trofeo Yashin 2026, el premio que distingue al mejor arquero del mundo dentro de los reconocimientos del Balón de Oro.

El guardameta de Cabo Verde, actualmente en Colo-Colo, integra una lista de diez candidatos junto a algunos de los principales arqueros del fútbol mundial.

Entre los nominados aparecen Emiliano Martínez, Thibaut Courtois, David Raya, Unai Simón, Joan García, Gregor Kobel, Yassine Bounou, Édouard Mendy y Matvey Safonov.

Del Mundial a Colo-Colo

Vozinha llegó a Colo-Colo después de haber sido una de las figuras de Cabo Verde durante el Mundial 2026.

El arquero tuvo una destacada actuación ante España, partido que terminó 0-0, y posteriormente Cabo Verde cayó ante Argentina en los dieciseisavos de final después del tiempo extra.

Su actuación en la Copa del Mundo lo llevó a integrar el equipo ideal del torneo elegido por los aficionados.

Su llegada al Cacique

Luego de su participación en el Mundial, Vozinha desembarcó en Colo-Colo. El arquero debutó con el arco en cero frente a Unión Española por la Copa Chile.

Su llegada también tuvo un dato particular: se convirtió en el primer africano y caboverdiano en vestir la camiseta del conjunto chileno.

Ahora, la nominación al Trofeo Yashin lo coloca entre los diez candidatos al premio al mejor arquero del mundo y junto a figuras como el Dibu Martínez y Courtois.