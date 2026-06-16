Vozinha, de Cabo Verde, superó en seguidores de Instagram a Tim Payne

Vozinha, el guardameta de 40 años, se posicionó como el nuevo fenómeno del Mundial 2026 tras el empate de su selección ante España. El jugador, cuyo nombre real es Josimar Dias, inició la jornada con 50.000 seguidores en Instagram y alcanzó los 6,7 millones en pocas horas. Con esta cifra superó al neozelandés Tim Payne, quien ostentaba 5,8 millones gracias a una campaña previa para visibilizar a futbolistas poco conocidos. Su actuación le valió el premio MVP otorgado por la FIFA en el debut absoluto de Cabo Verde en una cita mundialista.

El portero realizó un total de siete paradas, incluyendo tres intervenciones salvadoras que impidieron el gol de figuras como Ferran Torres. Esta resistencia permitió que el equipo africano mantuviera su valla invicta y que Vozinha estableciera el récord como el guardameta más veterano en lograrlo en un Mundial.

Al finalizar el encuentro número 89 con su país, el protagonista expresó que "Es el sueño de una vida estar aquí y ayudar a mi equipo. Trabajamos mucho para este momento".

La historia de superación del futbolista nacido en Mindelo el 3 de junio de 1986 conmovió a los usuarios. Criado por sus abuelos, a quienes reconoce como pilares fundamentales, utiliza su apodo que significa "abuelita" en portugués para homenajearlos porque según relató "Dieron todo por mí y por mi vida". El impacto de su rendimiento fue tal que el exdelantero francés Thierry Henry aseguró que "Se ha convertido en la sensación de un Mundial en un solo partido".

Actualmente Vozinha defiende los colores del GD Chaves en la segunda división de Portugal, país donde ha desarrollado parte de su carrera junto a pasos por Angola, Moldavia, Chipre, Eslovaquia y su tierra natal. En la presente temporada sumó 19 partidos y seis porterías a cero. Al enterarse de su repercusión masiva durante una entrevista en directo con Caze TV, el jugador publicó un mensaje de gratitud que ya superó los 1,5 millones de reacciones.

En el mismo manifestó que "¡Un sueño hecho realidad! Representar a Cabo Verde en el mayor escenario del fútbol mundial es un honor indescriptible. No tengo palabras… solo siento orgullo, gratitud y responsabilidad".