El Mundial 2026 dejó una de las historias más particulares del torneo con la aparición de Josimar Dias, más conocido como Vozinha, arquero de la selección de Cabo Verde, quien a los 40 años se transformó en una de las figuras del certamen.

Antes de su carrera en el fútbol profesional, Vozinha trabajaba como electricista. Su llegada al seleccionado caboverdiano se dio a través de un proceso poco habitual: una convocatoria abierta realizada por la federación del país, a la que se postuló mediante la red social LinkedIn.

Desde entonces, el arquero lleva más de 15 años defendiendo el arco de los Tiburones Azules y consolidándose como referente del equipo en distintas competencias internacionales.

Su proyección global se dio en el partido frente a España, donde fue clave en el empate tras registrar ocho atajadas decisivas. Ese rendimiento lo posicionó como una de las figuras del encuentro y generó un fuerte impacto en redes sociales, donde su número de seguidores pasó de 56 mil a más de tres millones en pocas horas.

En los octavos de final ante la Selección Argentina, Vozinha volvió a tener una actuación destacada. A pesar de la derrota de Cabo Verde por 3 a 2 en tiempo suplementario, sus intervenciones mantuvieron al equipo en partido durante gran parte del encuentro.

Con esas actuaciones, el arquero se consolidó como una de las revelaciones del Mundial 2026 y una de las historias más llamativas del torneo.