Después de varios contratiempos que demoraron su incorporación, el arquero caboverdiano Vozinha llegó este domingo a Santiago de Chile para completar su fichaje por Colo Colo. El futbolista de 40 años, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, fue recibido por una multitud de hinchas que lo esperó con banderas, pancartas y cánticos en el aeropuerto.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Quiero agradecerles a los aficionados la paciencia que me demostraron mientras me esperaban", expresó el arquero apenas arribó al país.

Colo Colo había anunciado su contratación el pasado 24 de julio, pero la llegada de Josimar Évora Dias, conocido mundialmente como Vozinha, sufrió tres postergaciones debido a problemas de documentación y cuestiones personales. Incluso surgieron versiones que lo vinculaban con un posible pase al RS Berkane de Marruecos, aunque finalmente esas especulaciones quedaron descartadas.

El arquero se someterá este lunes a la revisión médica antes de firmar oficialmente un contrato por seis meses, con una cláusula que permitirá extender el vínculo por un año más. Si no surgen inconvenientes, el martes se incorporará a los entrenamientos y será presentado como el principal refuerzo del club para la segunda parte de la temporada.

Vozinha llega procedente de Chaves, equipo de la segunda división de Portugal, aunque su reconocimiento internacional se disparó durante el Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde. Allí se convirtió en el jugador de mayor edad en disputar el debut mundialista de una selección y fue una de las figuras del torneo tras mantener su arco invicto frente a España, que luego terminó consagrándose campeón.

Además, tuvo destacadas actuaciones frente a Uruguay y Argentina, selección que eliminó a Cabo Verde en los dieciseisavos de final. Su impacto trascendió lo deportivo: antes del Mundial tenía menos de 50.000 seguidores en Instagram y, tras el certamen, superó los 29,5 millones.

Otro de los temas que rodeó su llegada fue el nombre que utilizará en la camiseta. En un principio, el reglamento de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) impedía el uso de apodos y obligaba a los futbolistas a llevar su apellido. Sin embargo, la Federación Chilena de Fútbol modificó la normativa por unanimidad y autorizó al arquero a lucir el nombre "Vozinha" en la espalda de su camiseta.