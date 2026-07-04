La histórica actuación de Vozinha en la derrota de Cabo Verde por 3 a 2 frente a la Selección Argentina dejó una de las imágenes más recordadas de los 16avos de final del Mundial 2026. El arquero de 40 años fue una de las grandes figuras del encuentro y, tras el pitazo final, protagonizó un emotivo intercambio con Lionel Messi.

El experimentado guardameta, que evitó en varias oportunidades los goles del capitán argentino, contó que fue el propio Messi quien se acercó a felicitarlo una vez terminado el partido disputado en Miami.

"Me acerqué a él y ni siquiera tuve tiempo de decir mucho, cuando me abrazó directamente y me dijo: 'Buen trabajo. Eres un arquero muy bueno. Tu gente debería estar orgullosa de vos'", relató Vozinha al recordar el momento.

El arquero reconoció que esas palabras tuvieron un significado especial por provenir del capitán argentino. "Escuchar eso de alguien como Leo significa mucho para mí", expresó.

La charla continuó algunos segundos más. Vozinha aprovechó para agradecer el gesto, felicitar a Messi y hacerle un pedido que recibió una respuesta positiva.

"Le di las gracias y le respondí: 'Gracias, Leo. Sos el mejor'. Luego le pedí su camiseta, me sonrió y me dijo: 'Por supuesto. Te la voy a dar en el túnel de los vestuarios'. Momentos como este los recordaré toda la vida", afirmó.

Más allá de la eliminación, el arquero destacó el desempeño de Cabo Verde frente al vigente campeón del mundo y valoró el impacto que tuvo la actuación de su selección.

"Muchos pensaban que Argentina iba a ganar fácilmente, pero estoy orgulloso de los muchachos y de mí mismo por haber puesto a nuestro país en el mapa mundial. Demostramos que sabemos jugar al fútbol", señaló.

También dejó un mensaje sobre el legado que considera dejó este plantel para el fútbol caboverdiano. "Abrimos la puerta para las futuras generaciones. Espero que volvamos aún más fuertes para conseguir nuevos logros", sostuvo.

Vozinha fue una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. Sus intervenciones mantuvieron con vida a Cabo Verde durante gran parte del partido y, pese a la derrota, su actuación recibió el reconocimiento de rivales, hinchas y del propio Lionel Messi.