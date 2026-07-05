Cabo Verde fue una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 y gran parte de ese éxito tuvo como protagonista a Josimar Dias, más conocido como Vozinha. El experimentado arquero de 40 años se ganó el reconocimiento del mundo del fútbol por sus actuaciones decisivas y por la emotiva historia personal que compartió junto a su madre durante el torneo.

El seleccionado africano logró superar la fase inicial y alcanzar los dieciseisavos de final, donde estuvo muy cerca de dar otro golpe histórico frente a la Selección argentina. Antes, también había sorprendido con su rendimiento ante rivales de peso como España, Uruguay y Arabia Saudita.

Las actuaciones de Vozinha lo convirtieron en uno de los futbolistas más comentados de la Copa del Mundo. Su desempeño bajo los tres palos, sumado a la repercusión de su historia familiar, disparó su popularidad a niveles inesperados.

Como consecuencia de ese fenómeno, el arquero rompió un récord histórico fuera de la cancha: pasó a ser el guardameta con mayor cantidad de seguidores en Instagram.

Antes del inicio del Mundial, Vozinha contaba con aproximadamente 50.000 seguidores en la red social. Tras la competencia y la enorme repercusión internacional de su historia, su cuenta superó los 25,9 millones de seguidores, una cifra que lo ubica por encima de varios de los arqueros más reconocidos del planeta.

El arquero caboverdiano superó los 25,9 millones de seguidores en Instagram. (Captura: Instagram)

Con ese crecimiento, dejó atrás a figuras históricas como Iker Casillas, Keylor Navas, Thibaut Courtois, Marc-André ter Stegen y al argentino Emiliano "Dibu" Martínez, quien también figura entre los guardametas con mayor presencia en redes sociales.

Los arqueros con más seguidores en Instagram

Vozinha (Cabo Verde): 25,9 millones. Iker Casillas (España): 20,4 millones. Keylor Navas (Costa Rica): 19 millones. Thibaut Courtois (Bélgica): 18 millones. Marc-André ter Stegen (Alemania): 16,7 millones. Emiliano "Dibu" Martínez (Argentina): 15,2 millones. David De Gea (España): 15,1 millones. Manuel Neuer (Alemania): 15 millones. Gianluigi Buffon (Italia): 10,9 millones. Alisson Becker (Brasil): 9,1 millones.

Aunque Cabo Verde quedó eliminado del Mundial frente a la Argentina, el legado de Vozinha trascendió lo deportivo. Sus atajadas, su historia de vida y el cariño que despertó entre los aficionados lo transformaron en uno de los grandes personajes de la Copa del Mundo y en un fenómeno global también fuera de las canchas.