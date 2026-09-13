Un niño sanjuanino de 5 años, identificado como S.M., fue trasladado este sábado en un vuelo sanitario de la provincia hacia el Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de ser sometido a un injerto de piel tras sufrir graves lesiones domésticas.

El dramático episodio ocurrió el miércoles pasado en una vivienda del barrio Teresa Calcuta, en el departamento Pocito, cuando el pequeño entró en contacto con agua hirviendo proveniente del carro panchero de sus padres.

Tras el accidente, el menor permaneció internado durante varios días en el área de terapia pediátrica del Hospital Rawson, donde los profesionales lograron estabilizarlo lo suficiente para autorizar su derivación al centro de salud pediátrico más importante del país.

El paciente presenta quemaduras de grado A-AB que afectan zonas críticas de su cuerpo, específicamente tórax, brazos, piernas, cuello y rostro.

Si bien el vuelo sanitario se concretó con éxito y el niño ya se encuentra en Buenos Aires cumpliendo con los exámenes de rigor previos al tratamiento, su estado general continúa siendo complejo y bajo estricta observación médica. Los especialistas advierten que la evolución de las lesiones dependerá fundamentalmente de evitar complicaciones, siendo las infecciones uno de los factores de riesgo más críticos a controlar en este tipo de cuadros severos.