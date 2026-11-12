Cinco años después de su último show, el regreso de Attaque 77 a los escenarios ya es un hecho y sacudió la escena del rock nacional. La confirmación surgió a partir del anuncio de la grilla oficial del festival Vive Latino 2027, donde la mítica banda punk argentina —que no toca en vivo desde 2021— figura entre los representantes nacionales convocados. Ante el revuelo que generó la noticia en las redes sociales y las especulaciones sobre una posible reunión de la formación histórica, Ciro Pertusi emitió un comunicado para aclarar su situación y descartar su participación.

La expectativa entre los seguidores creció apenas se difundió el cartel del Festival Iberoamericano, abriendo de inmediato los interrogantes sobre quiénes subirían al escenario: si volverían los cuatro integrantes clásicos, si estaría Ciro o si regresarían con su última alineación.

Frente a las consultas de los fanáticos, Pertusi salió a responder a través de las redes sociales de Jauría, el grupo que lidera desde 2010: “Es necesario recordar que formo parte de una banda en actividad”, afirmó de manera categórica, despejando cualquier duda sobre su presencia en esta nueva etapa.

El regreso como trío y los festejos por los 40 años

Con la participación del histórico cantante descartada, todo indica que Mariano Martínez (voz y guitarra), Leo De Cecco (batería) y Luciano Scaglione (bajo) serán los encargados de encabezar esta vuelta de Attaque 77. En paralelo al anuncio del festival, las redes oficiales de la banda actualizaron su imagen con una gráfica alusiva a un hito fundamental que se cumplirá en 2027: los 40 años de historia del grupo.

De este modo, comienza a cerrarse una larga espera para un público que atraviesa varias generaciones y que mantiene alerta la expectativa ante el anuncio de posibles fechas y presentaciones en la Argentina.

La historia reciente de los integrantes y el reclamo del público

Ciro, Mariano, Leo y Lucho conformaron la base que perpetuó a Attaque 77 en la historia grande del rock argentino, de la mano de himnos cargados de críticas al poder político de turno y a las problemáticas sociales, con letras que mantienen vigencia pese al paso de las décadas. Ese cuarteto mutó en trío tras la salida de Pertusi entre finales de 2008 y comienzos de 2009, etapa a partir de la cual la banda continuó girando y editando discos con Martínez asumiendo la voz principal.

Con el correr de los años, los caminos individuales también tomaron fuerza: Martínez desarrolló su carrera solista —además de integrar la banda de Valeria Lynch—, mientras que Lucho y Leo siguieron vinculados a través de Strummer Bar y distintos proyectos musicales.

Aunque en contadas ocasiones "la matrix se rompió" y Lucho y Ciro volvieron a coincidir sobre un escenario —como ocurrió en el show despedida de Die Toten Hosen— o compartieron fechas con “Lucho al Attaque” y Jauría, el reclamo del público por la vuelta de Attaque 77 nunca dejó de sonar en cada noche. Ahora, con un legado respaldado por shows históricos en Obras, banderas que siguen flameando y discos, CD y cassettes que continúan girando, el regreso de la banda vuelve a ponerse en marcha.