El ingreso de aire frío provocará un marcado descenso de la temperatura durante el fin de semana. Para el sábado se esperan ráfagas cercanas a los 70 km/h, mientras que el domingo la mínima podría caer a -1°C y hay probabilidad de nevadas durante la madrugada.

El primer fin de semana de septiembre llegará con un cambio brusco en las condiciones del tiempo en San Juan. Después de jornadas con temperaturas más agradables, el frío volverá a sentirse con fuerza y estará acompañado por viento intenso, ráfagas que podrían rozar los 70 km/h y hasta nevadas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el descenso térmico comenzará a sentirse con mayor intensidad este sábado 5 de septiembre. Durante la madrugada se esperan alrededor de 7°C, cielo despejado y viento del sector sur de entre 13 y 22 km/h.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Sin embargo, el panorama cambiará desde la mañana. El viento sur aumentará su intensidad y alcanzará velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas previstas entre los 60 y 69 km/h. Estas condiciones se mantendrán durante buena parte de la tarde. La temperatura máxima será de apenas 10°C.

Por la noche continuará el viento, aunque con una intensidad algo menor, de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de 51 a 59 km/h. Además, el termómetro podría ubicarse cerca de los 5°C.

El SMN mantiene para este sábado una alerta amarilla por viento que comprende sectores de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. En la zona cordillerana, en tanto, las condiciones podrían ser todavía más intensas, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h en los niveles más elevados.

Domingo con -1°C y probabilidad de nevadas

El momento más frío del fin de semana llegará durante la madrugada del domingo 6 de septiembre. Según el pronóstico compartido por el SMN, la temperatura podría descender hasta -1°C, mientras que existe entre un 10% y un 40% de probabilidad de precipitaciones, con posibilidad de nevadas.

También continuará soplando viento sur durante las primeras horas, a velocidades de entre 23 y 31 km/h y con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Con el correr de las horas comenzarán a mejorar las condiciones. Para la mañana se esperan unos 5°C y cielo mayormente nublado, mientras que durante la tarde la máxima alcanzaría los 12°C, con cielo parcialmente nublado y viento más leve. Por la noche se esperan alrededor de 9°C y cielo despejado.

Así, septiembre tendrá su primer fin de semana con características plenamente invernales en San Juan: viento fuerte durante el sábado y un domingo que comenzará con temperaturas bajo cero y posibilidad de nevadas.