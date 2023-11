¿Vuelve? El fuerte mensaje de Alex Pereira para Israel Adesanya

Israel Adesanya anunció que se está tomando un descanso de la competencia durante algún tiempo, pero Alex Pereira no le cree. El brasileño subió a 205 libras después de perder ante el nigeriano en abril y ahora desafía Jiri Prochazka para el cinturón vacante de Peso Semi-Pesado de UFC, evento que se dará este sábado en UFC 295 en Nueva York. El "Poatán", que tiene un récord de 3-1 sobre el africano en dos deportes, habló con MMA Fighting Franca Trocação podcast y no se guardó nada.

"No creo que eso sea cierto, no se quedará fuera tanto tiempo. Y eso no es bueno para él, no luchar por tanto tiempo. Dar otras entrevistas pronto y motivarse de nuevo. Creo que necesita un poco más de motivación. Si encuentra algo que lo motiva, creo que regresa rápidamente. Cuando encuentra esa motivación, regresa antes que eso", fue lo que comenzó diciendo Pereira al respecto.

Luego, Alex también aprovechó para resaltar: "Desde el principio, antes de que pelearan, dije que iba a ser difícil para Strickland, pero mostró la evolución de su juego y fue un buen enfrentamiento para él. Adesanya tendría que cambiar algunas cosas para hacerlo mejor allí. Si regresa de la misma manera, será como si hubieran continuado esa pelea, otras cinco rondas".

Más dichos de Alex Pereira

"Necesita hacer algunos ajustes y tal vez pueda cambiar, pero es un juego difícil para él. Hace ese juego toda su vida, y es muy difícil cambiar eso en un campamento", agregó después "Poatán". Cabe recordar que el brasileño y el africano están 1-1 dentro de la jaula de UFC, pero en Kickboxing los números están del lado del sudamericano, con dos victorias más que importantes para él.

Para complementar, Alex Pereira comentó: "Viste a Conor McGregor luchando contra Floyd Mayweather y abriendo muchas puertas. Lo veo todo como una posibilidad. Estoy en el negocio de la lucha, también sé cómo boxear, entrené con boxeadores de alto nivel y tengo las habilidades. Al igual que McGregor lo hizo mientras estaba bajo contrato con el UFC, no sé cómo fue, pero vamos a verlo no es imposible".