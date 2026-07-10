El próximo sábado 18 de julio, el Centro Cultural Conte Grand será el epicentro de un festival que une a la escena local con invitados nacionales. Tras el éxito de su primera edición en 2025, el Intru Fest vuelve al Centro Cultural Conte Grand (calle San Luis y Las Heras – Capital) para celebrar el Dia del Amigo este próximo sábado 18 de julio de 19 a 00hs.

Chicos del Pórtico.

El festival, producido de manera autogestiva por Intruses Style, se consolida como una plataforma clave para visibilizar y potenciar las expresiones artísticas locales, el diseño y la cultura sanjuanina.

El evento comenzará a las 19h, y tendrá un line-up exquisito con presencia nacional y local: Escarlata Full Band, Chicos del Pórtico y el cierre a cargo de Príncipe Idiota (formato trío), artista nacional. Además, el DJ Salas Ábrego ft. Adrianístico presentará un set exclusivo para bailar.

DJ Salas Abrego.

Por segundo año consecutivo se consolida el equipo técnico, también 100% local: con Fito Mier en la operación de luces, Adrián Herer en sonido, el VJ Pequeño Duende en las visuales, y el arte a cargo de RARA, Cande Obredor y Matías Ruarte. En la producción Kbsonia, Matías Ruarte y junto a ellos en comunicación y prensa, Bianca Piacentini.

El príncipe idiota.

Para esta edición 2026, la producción redobla la apuesta. Además de los shows en vivo, el festival transformará el Conte Grand en un gran punto de encuentro cultural, con feria de diseñadores y emprendimientos independientes, intervenciones artísticas y performáticas, y espacios recreativos que incluirán juegos interactivos y los clásicos torneos de metegol y ping pong.

Escarlata Full Band.

Se encuentra habilitada la primera preventa de entradas a $12.000 en la ticketera Avantti. Acompañan esta segunda edición la Cervecería Umbral; Avantti; Malvista Streaming; Rok Deportes; y Rara.

La cita es el próximo sábado 18 de julio a las 19 hs. en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras).

