Este próximo lunes 6 de julio, en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, habrá una nueva función del musical infantil, “Un loco experimento”, una propuesta entretenida y educativa para niños y padres que pueden disfrutar en la previa a las vacaciones de invierno.

La obra cuenta la historia de Pedro, un científico loco que, en su búsqueda de la felicidad eterna, se reencuentra con recuerdos y momentos de su infancia que podrían cambiar su vida para siempre.

Protagonizada por el actor y director sanjuanino Federico Sosa, la pieza teatral, lleva más de un año de recorrido escénico y después haber recibido la mención a “Mejor Diseño Sonoro” en la Teatrina 2023 y nominada a los Premios Hugo al Teatro Musical, en el rubro “Mejor Interpretación Masculina”, la producción decidió retomar esta entretenida y profunda historia que habla del cuidado de los vínculos y también de los valores propios de la cultura local.

En charla con el artista, Federico contó que, en esta nueva presentación, se incorporan nuevos personajes a la trama, como “La cuca”, un títere que representa a una cucaracha, Llastay, un ser mitológico cuyano, que viene a ser una mezcla mitad guanaco, mitad humano, cuya función, es proteger a su manada y a otros animales de cazadores furtivos. Una suerte de “Protector” como la Pachamama.

Más allá de su propósito como un show teatral para entretener, la pieza tiene por sus capas inferiores, un entramado de conceptos, valores y sentidos para que llegue de manera simbólica a las infancias y también a la platea adulta.

“La idea de cuidar lo nuestro, de nuestro entorno, surge porque se busca revalorizar los mitos y leyendas sanjuaninas. Entre esos mitos, está la de la India Mariana, el Llastay y la Laguna de los Cobres. Son mitos aleccionadores que se transmiten de generación en generación, sobre lo que está bien hacer y qué no corresponde hacer”, dijo Federico a DIARIO HUARPE.

El protagonista, Pedro, al hacer experimentos con la flora autóctona y el agua de distintas partes de San Juan, mágicamente van surgiendo los mitos y lo que van enseñando, de acuerdo a lo explicado por el actor, es el “valor de los momentos compartidos”.

“Se trata de revalorizar el momento presente que se comparte con los demás y que encontrar en ese de felicidad, no se llega a través de una fórmula mágica o de un premio que anhelamos, sino que lo estamos viviendo día a día con las relaciones que tenemos en nuestra familia, con los seres queridos. Momentos únicos que requieren de humanidad”, contó el intérprete.

“Exacto, Pedro Pérez “Loco”, es el científico aislado, ya no tiene ni a su madre, ni a su padre. Como no puede tener momentos sociales, en este afán de buscar la felicidad, lo hace como una suerte de receta. Pero se da cuenta después, que la felicidad está en el encuentro con las demás personas”, dijo Federico.

Detrás de la actuación de Federico en el papel de Pedro, hay todo un equipo de profesionales y colaboradores que sostiene la puesta. En la co-dirección, está María del Carmen Carrizo y también es la voz en off de “La Cuca”. La técnica viene de la mano de Carlos Vilaplana, en luces y sonido. Celeste Pastrán en asistencia técnica y la musicalización y composición, es de Lucio Flores.

Después de esta función en el Teatro del Bicentenario, hay posibilidades para nuevas reposiciones en otros espacios, incluso, pensando para el Día del Niño y llevar a cabo una gira interna por distintas localidades de la provincia.

En detalle

Un loco experimento. Lunes 06 de julio a las 18 hs. en Sala Auditórium Teatro del Bicentenario. Entradas: $15.000 en boletería y en Tuentrada.com